Similar films for Venok sonetov
Soldiers Drama, War
1956, USSR
7.0
Mogila lva Drama
1971, USSR
6.0
Volchya staya Drama, War
1975, USSR
6.0
Gamlet Shchigrovskogo uezda Drama
1975, USSR
6.0
The Seventh Companion Drama, War
1967, USSR
7.0
Father War, Drama
2007, Russia
6.0
Dolg Drama, War
1977, USSR
6.0
He Was a Real Trumpeter Drama, War
1973, USSR
6.0
Dikaya okhota korolya Stakha Drama, Thriller, Mystery
1973, USSR
6.0
Tsirkachonok Drama
1979, USSR
5.0
Chapaev History, War, Drama
1934, USSR
7.0
Drama from ancient Life Drama
1971, USSR
7.0