Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Venok sonetov
7.1
Kinoafisha Films Venok sonetov
7.1

Venok sonetov

, 1977
Venok sonetov
USSR / Drama, War / 18+
Poster of Venok sonetov
7.1

Cast

Igor Merkulov
Artyem Peregudov
Emmanuil Geller
Kapelmeister
Georgiy Shtil
Georgiy Shtil
Ampilogov
Valentin Nikulin
Valentin Nikulin
Aleksandr Pozharskiy
Pyotr Yurchenkov
Viktor Tretyak
Viktor Ilichyov
Volodya
Leonid Kmit
Boris Gitin
Lyudmila Arinina
Lyudmila Arinina
Aleksandr Zhukovsky
Igor
Irina Zelenko
Lyuba Zaykina
Vladimir Yurev
Yermolaich
Director Valeri Rubinchik
Writer Viktor Muratov
Composer Evgeniy Glebov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 1977
World premiere 20 September 1977
Release date
20 September 1977 Belarus
20 September 1977 USSR
Production Belarusfilm
Also known as
Venok sonetov, A Wreath of Sonnets, Szonett-koszorú, Wianek sonetów, Венок сонетов, LA COURONNE DES SONNETS

Film rating

7.1
Rate 10 votes
7.2 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Venok sonetov

Soldiers
Soldiers Drama, War
1956, USSR
7.0
Mogila lva
Mogila lva Drama
1971, USSR
6.0
Volchya staya
Volchya staya Drama, War
1975, USSR
6.0
Gamlet Shchigrovskogo uezda
Gamlet Shchigrovskogo uezda Drama
1975, USSR
6.0
The Seventh Companion
The Seventh Companion Drama, War
1967, USSR
7.0
Father
Father War, Drama
2007, Russia
6.0
Dolg
Dolg Drama, War
1977, USSR
6.0
He Was a Real Trumpeter
He Was a Real Trumpeter Drama, War
1973, USSR
6.0
Dikaya okhota korolya Stakha
Dikaya okhota korolya Stakha Drama, Thriller, Mystery
1973, USSR
6.0
Tsirkachonok
Tsirkachonok Drama
1979, USSR
5.0
Chapaev
Chapaev History, War, Drama
1934, USSR
7.0
Drama from ancient Life
Drama from ancient Life Drama
1971, USSR
7.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Malysh-karatist
Malysh-karatist
2026, Russia, Comedy, Family
Bear Country
Bear Country
2026, USA / Australia, Action, Thriller, Comedy
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
Letom vsyakoe byvaet. Pobeg iz Skolbora
2026, Russia, Adventure, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more