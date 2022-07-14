Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Paws of Fury: The Legend of Hank
Poster of Paws of Fury: The Legend of Hank
Poster of Paws of Fury: The Legend of Hank
Рейтинги
6.9 IMDb Rating: 5.8
Rate
3 posters
Kinoafisha Films Paws of Fury: The Legend of Hank

Paws of Fury: The Legend of Hank

Paws of Fury: The Legend of Hank 18+
Напомним о выходе в прокат
Paws of Fury: The Legend of Hank - second trailer in russian
Paws of Fury: The Legend of Hank  second trailer in russian
Country Great Britain / China / USA
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2022
Online premiere 22 July 2022
World premiere 14 July 2022
Release date
21 July 2022 Russia Вольга 6+
11 August 2022 Argentina
15 September 2022 Australia
11 August 2022 Azerbaijan 6+
14 July 2022 Brazil
15 July 2022 Canada
12 November 2022 China
25 August 2022 Denmark
2 September 2022 Estonia PERE
25 November 2022 Finland K-7
12 October 2022 France
1 September 2022 Georgia PG
19 January 2023 Hong Kong
10 August 2022 Iceland
22 July 2022 India
11 August 2022 Kazakhstan 6+
14 July 2022 Kuwait
11 August 2022 Kyrgyzstan
2 September 2022 Latvia U
16 September 2022 Lithuania N7
1 September 2022 Malaysia
11 August 2022 Mexico
20 July 2022 Netherlands
21 July 2022 Peru
26 August 2022 Poland
4 August 2022 Portugal
12 August 2022 Romania
21 July 2022 Singapore
25 August 2022 Slovakia 7
28 September 2022 South Korea ALL
5 August 2022 Spain
21 October 2022 Sweden Btl
11 August 2022 Thailand
14 July 2022 UAE
15 July 2022 USA
8 December 2022 Ukraine
2 September 2022 Viet Nam
MPAA PG
Budget $45,000,000
Worldwide Gross $42,439,184
Production Align, Aniventure, Aniventure
Also known as
Paws of Fury: The Legend of Hank, El perro samurái: La leyenda de Kakamucho, Animăluțe Furioase: Legenda lui Hank, Blazing Samurai, Blazing Samurai: Myke poter - skarpe klør, De legende van Samoerai Henk, Fureur sur pattes : La légende de Hank, Hullud käpad: Legend Hankist, Hundurinn Hank í klóm kattarins, Jak zostałem samurajem, Kung Fu Tačke, Labky v akcii, Môn Phái Võ Mèo: Huyền Thoại Một Chú Chó, Myke poter: skarpe klør, Neustrašiva njuška, O Lendário Cão Guerreiro, Öfkeli Patiler: Hank Efsanesi, Pasiutusios letenos. Henko legenda, Patas em Fúria, Paws of Fury, Paws of Fury: Die Legende von Hank, Paws of Fury: La leggenda di Hank, Poter af stål, Samouraï Academy, Šape Gneva: Legenda o Henku, Tassar av stål - Legenden om Hank, Tomboló blöki, Trakās ķepas. Leģenda par Henku, Un héroe samurái: La leyenda de Hank, Vimmaiset tassut, Лапи гніву: Легенда про Самурая, Пёс-самурай и город кошек, Самурайн Түүх: Хэнк Нохойн Адал Явдал, 블레이드 퍼피 워리어, ハンクの肉球大決戦, 刀鋒劍客, 猫狗武林, 非常貓狗反轉武林
Director
Rob Minkoff
Rob Minkoff
Chris Bailey
Cast
Michelle Yeoh
Michelle Yeoh
Ricky Gervais
Ricky Gervais
Samuel L. Jackson
Samuel L. Jackson
Michael Cera
Michael Cera
Cast and Crew
Similar films for Paws of Fury: The Legend of Hank
10 jours sans maman 5.2
10 jours sans maman (2020)
Lassie Come Home 5.6
Lassie Come Home (2020)
StarDog and TurboCat 5.9
StarDog and TurboCat (2019)
Kaptein Sabeltann og den magiske diamant 5.3
Kaptein Sabeltann og den magiske diamant (2019)
The Princess and the Dragon 5.2
The Princess and the Dragon (2018)
Here Comes the Grump 5.1
Here Comes the Grump (2017)
Paws 4.8
Paws (1997)
The Lion King 8.7
The Lion King (1994)
The Forbidden Kingdom 7.0
The Forbidden Kingdom (2008)
The Incredibles 7.9
The Incredibles (2004)
Cemetery Junction 7.1
Cemetery Junction (2010)
This Is the End 6.2
This Is the End (2013)

Cartoon rating

6.9
Rate 41 votes
5.8 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2028
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Trailers All trailers
Paws of Fury: The Legend of Hank - second trailer in russian
Paws of Fury: The Legend of Hank Second trailer in russian
Paws of Fury: The Legend of Hank - trailer in russian
Paws of Fury: The Legend of Hank Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Paws of Fury: The Legend of Hank
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Zolotoy dubl
Zolotoy dubl
2026, Russia, Sport, Drama
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more