Kinoafisha Films The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes 18+
Tickets from 300 ₽

Synopsis

Coriolanus Snow mentors and develops feelings for the female District 12 tribute during the 10th Hunger Games.

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes - trailer #2
The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes  trailer #2
Country USA
Runtime 2 hours 37 minutes
Production year 2023
Online premiere 18 December 2023
World premiere 5 November 2023
Release date
28 August 2025 Russia Вольга 18+
17 November 2023 Andorra
16 November 2023 Argentina
16 November 2023 Armenia
16 November 2023 Australia
15 November 2023 Austria
15 November 2023 Azerbaijan 16+
15 November 2023 Belgium
16 November 2023 Brazil
17 November 2023 Bulgaria
17 November 2023 Canada
17 November 2023 China
16 November 2023 Croatia
16 November 2023 Czechia
16 November 2023 Denmark
16 November 2023 Ecuador
17 November 2023 Estonia
17 November 2023 Finland
15 November 2023 France
16 November 2023 Georgia PG-13
16 November 2023 Germany
17 November 2023 Great Britain
16 November 2023 Greece
16 November 2023 Hong Kong
17 November 2023 Iceland Unrated
17 November 2023 India
17 November 2023 Ireland 12A
16 November 2023 Israel
22 November 2023 Italy
22 December 2023 Japan
16 November 2023 Kazakhstan
16 November 2023 Kyrgyzstan 12+
24 November 2023 Latvia (none)
24 November 2023 Lithuania
16 November 2023 Mexico
17 November 2023 Moldova
17 November 2023 Mongolia
16 November 2023 Montenegro
16 November 2023 Netherlands
16 November 2023 New Zealand
17 November 2023 Norway
17 November 2023 Poland
16 November 2023 Portugal
16 November 2023 Puerto Rico PG-13
17 November 2023 Romania o.A.
16 November 2023 Serbia
16 November 2023 Singapore
16 November 2023 Slovakia
16 November 2023 Slovenia
15 November 2023 South Korea
17 November 2023 Spain
17 November 2023 Sweden 15
16 November 2023 Switzerland
17 November 2023 Taiwan, Province of China 6+
17 November 2023 Tajikistan
15 November 2023 Thailand
17 November 2023 Turkey
16 November 2023 UAE 18TC
17 November 2023 USA
16 November 2023 Ukraine
16 November 2023 Uzbekistan
17 November 2023 Viet Nam
Budget $100,000,000
Worldwide Gross $347,697,165
Production Lionsgate, Color Force, About Blank
Also known as
The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes, Los juegos del hambre: La balada de pájaros cantores y serpientes, Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds and Snakes, Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes, Hunger Games : La Ballade du serpent et de l'oiseau chanteur, Los Juegos del Hambre La Balada de Pajaros Cantores y Serpientes, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı, Aclıq Oyunları: İlanlar və Nəğmə Quşları Balladası, Az éhezők viadala: Énekesmadarak és kígyók balladája, Bada spēles: Balāde par dziedātājputniem un čūskām, Bado žaidynės: sakmė apie strazdą ir gyvatę, Đấu Trường Sinh Tử: Khúc Hát Của Chim Ca Và Rắn Độc, Els jocs de la fam: Balada de refilaires i serps, Hry o život: Balada o hadoch a vtáčatkách, Hunger Games: La ballata dell'usignolo e del serpente, Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, Igre lakote: Balada o pticah pevkah in kačah, Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży, Jocurile foamei: Balada șerpilor și a păsărilor cântătoare, Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, Mis'khakei Ha'Ra'av: Ballada Le'Nekhashim ve'Tziporei Shir, Näljamängud: laululindude ja madude ballaad, Nälkäpeli: Balladi laululinnuista ja käärmeistä, The Ballad of Songbirds and Snakes, The Hunger Games: A Balada dos Pássaros e das Serpentes, The hunger games: Η μπαλάντα των αηδονιών και των φιδιών, Untitled Hunger Games Prequel, Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій, Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах, Голодные игры. Баллада о змеях и певчих птицах, Игре глади: Балада о птици певачици и змији, Игрите на глада: Балада за пойни птици и змии, Игрите на гладните: Балада за песнопојки и змии, ハンガー・ゲーム0, 飢餓遊戲：鳴鳥與游蛇之歌, 飢餓遊戲前傳 鳴鳥與靈蛇之歌, 饥饿游戏：鸣鸟与蛇之歌, 饥饿游戏前传, 鸣鸟与蛇的歌谣
Director
Francis Lawrence
Francis Lawrence
Cast
Rachel Zegler
Rachel Zegler
Tom Blyth
Tom Blyth
Peter Dinklage
Peter Dinklage
Viola Davis
Viola Davis
Hunter Schafer
Hunter Schafer
Cast and Crew
Film in Collections
Film Adaptations of Literary Works Film Adaptations of Literary Works

Film rating

7.6
Rate 93 votes
6.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  759 In the Action genre  175 In the Adventure genre  174 In the Drama genre  356 In films of USA  473
