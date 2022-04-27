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Poster of The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes
6.4
The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes - Trailer
Kinoafisha Films The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes
6.4

The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes

, 2022
The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes
USA / Documentary / 18+
Trailers
Poster of The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes
6.4
The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes - Trailer
The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes  Trailer

Cast

Marilyn Monroe
Marilyn Monroe
Self
Anthony Summers
Self - Author of 'Goddess'
Al Rosen
Self - Hollywood Agent
Gloria Romanoff
Self - Friend & Owner of Romanoff's Resturaunt
John Huston
Self - Film Director, The Asphalt Jungle (1950) & The Misfits (1961)
Danny Greenson
Self - Psychiatrist & Dr. Ralph Greenson's Son
Hildi Greenson
Self - Dr. Ralph Greenson's Wife
Joan Greenson
Self - Dr. Ralph Greenson's Daughter
Billy Wilder
Self - Film Director, 'The Seven Year Itch'
Gladys Witten
Self - Hairdresser
Director Emma Cooper
Composer Anne Nikitin
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2022
Online premiere 27 April 2022
World premiere 27 April 2022
MPAA R
Production Empress Films, Netflix Studios
Also known as
The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes, El misterio de Marilyn Monroe: Las cintas inéditas, I segreti di Marilyn Monroe: i nastri inediti, Le Mystère Marilyn Monroe: Conversations inédites, Marilyn Monroe: Kasetlerdeki Sırlar, Marilyn-opptakene, Misterul lui Marilyn Monroe: Înregistrările necunoscute, Mysterium Marilyn Monroe - Die ungehörten Bänder, O Mistério de Marilyn Monroe: Gravações Inéditas, Tajemnice Marilyn Monroe: Nieznane nagrania, Tajemství Marilyn Monroe: Ztracené nahrávky, The Mystery Marilyn Monroe: The Unheard Tapes, Το μυστήριο της Μέριλιν Μονρόε: Οι άγνωστες κασέτες, Таємниця Мерілін Монро: Утрачені записи, Тайна Мэрилин Монро: Неуслышанные записи, لغز مارلين مونرو: التسجيلات المجهولة, 마릴린 먼로 미스터리: 비공개 테이프, 瑪麗蓮．夢露：最後的錄音, 知られざるマリリン・モンロー: 残されたテープ

Film rating

6.4
Rate 15 votes
6.2 IMDb
Updated 4 April 2022

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The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes - Trailer
The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes Trailer
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