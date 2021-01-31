Menu
6.9 IMDb Rating: 7.1
Hive

Hive

Hive 18+
Country Switzerland / Albania
Runtime 1 hour 24 minutes
Production year 2021
Online premiere 8 February 2022
World premiere 31 January 2021
Release date
12 May 2022 Russia Капелла Фильм
24 February 2022 Australia M
3 February 2022 Denmark
20 April 2022 France
18 March 2022 Great Britain 15
24 March 2022 Greece
30 June 2022 Kazakhstan 16+
26 November 2021 Sweden
Worldwide Gross $78,460
Production Ikone Studio, Industria Film, Alva Film
Also known as
Zgjoi, Hive, Colmena, Košnica, Colmeia, Colméia, Hive (Colmena), I koltrastens land, I solsortens land, Kaptár, Kovan, La ruche, Panj, Ruche, Rusc, Stupul, Ul, Úl, Η βασίλισσα της κυψέλης, Вулик, Кошерът, Улей, Улиште, 紅椒醬的滋味, 蜂箱
Director
Blerta Basholli
Blerta Basholli
Cast
Çun Lajçi
Çun Lajçi
Yllka Gashi
Yllka Gashi
Aurita Agushi
Aurita Agushi
Kumrije Hoxha
Kumrije Hoxha
Adriana Matoshi
Adriana Matoshi
6.9
7.1 IMDb
