Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 34 minutes
Production year
2017
Online premiere
4 August 2017
World premiere
28 April 2017
Budget
$4,000,000
Production
Cho Man Ro Enterprises, Compound B, Blacklist Digital
Also known as
Savage Dog, Bevadulva, Câine de lupta, Cão Selvagem, Chien sauvage, Kanunsuz Topraklarda, Laukinis šuo, Metsik koer, Perro salvaje, Savage Dog - Il selvaggio, Verikoira, Villhunden, Wściekły pies, Диво куче, Дикий пес, Дикий пёс, サヴェッジ・ドッグ －闘犬－, Rozzúrený pes, Dolle Hond, L’affrontement, Rozzuřený pes, 인도차이나의 전설