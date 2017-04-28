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Poster of Savage Dog
5.0
Kinoafisha Films Savage Dog
5.0

Savage Dog

, 2017
Savage Dog
USA / Action, Drama / 18+
Poster of Savage Dog
5.0

Cast

Scott Adkins
Scott Adkins
Martin Tillman
Marko Zaror
Marko Zaror
Rastignac
Cung Le
Cung Le
Boon
Vladimir Kulich
Vladimir Kulich
Steiner
Keith David
Keith David
Valentine
JuJu Chan Szeto
Isabelle
Charles Fathy
Amarillo
Matthew Marsden
Harrison
Sheena Chou
Samsip-Sam
Luke Massy
The Champ
Director Jesse Johnson, Jesse V. Johnson
Writer Jesse V. Johnson
Composer Sean Murray
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2017
Online premiere 4 August 2017
World premiere 28 April 2017
Budget $4,000,000
Production Cho Man Ro Enterprises, Compound B, Blacklist Digital
Also known as
Savage Dog, Bevadulva, Câine de lupta, Cão Selvagem, Chien sauvage, Kanunsuz Topraklarda, Laukinis šuo, Metsik koer, Perro salvaje, Savage Dog - Il selvaggio, Verikoira, Villhunden, Wściekły pies, Диво куче, Дикий пес, Дикий пёс, サヴェッジ・ドッグ －闘犬－, Rozzúrený pes, Dolle Hond, L’affrontement, Rozzuřený pes, 인도차이나의 전설

Film rating

5.0
Rate 10 votes
5 IMDb
Updated 3 March 2022
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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