Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of About Joan
Poster of About Joan
Poster of About Joan
Poster of About Joan
Рейтинги
6.4 IMDb Rating: 5.8
Rate
4 posters
Kinoafisha Films About Joan

About Joan

About Joan 18+
Напомним о выходе в прокат
Country France / Germany / Ireland
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2022
Online premiere 14 January 2023
World premiere 15 February 2022
Release date
2 September 2022 Austria
31 August 2022 France
31 August 2022 Germany
23 January 2023 Spain
Worldwide Gross $70,677
Production 2.4.7. Films, Gifted Films, Blinder Films
Also known as
À propos de Joan, About Joan, Die Zeit, die wir teilen, A proposito di Joan, Co się tyczy Joan, Joan Verra, La vida sin ti, Uma Vida Sem Ele, О Джоан, ジョーンについて, 關於她的二三事
Cast
Isabelle Huppert
Isabelle Huppert
Lars Eidinger
Lars Eidinger
Swann Arlaud
Swann Arlaud
Freya Mavor
Freya Mavor
Cast and Crew
Similar films for About Joan
Home for the Weekend 6.5
Home for the Weekend (2012)
The Last Bus 6.9
The Last Bus (2021)
Klimt & Schiele – Eros and Psyche 7.1
Klimt & Schiele – Eros and Psyche (2018)
My Little Sister 6.7
My Little Sister (2020)
Frankie 5.4
Frankie (2019)
Golden Youth 4.9
Golden Youth (2019)
By the Grace of God 7.1
By the Grace of God (2019)
Perdrix 6.3
Perdrix (2019)
Claire's Camera 6.4
Claire's Camera (2017)
Barrage 5.9
Barrage (2017)
Bloody Milk 7.1
Bloody Milk (2017)
Terror — Ihr Urteil 7.3
Terror — Ihr Urteil (2016)

Film rating

6.4
Rate 15 votes
5.8 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more