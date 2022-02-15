About Joan
About Joan
18+
Напомним о выходе в прокат
Country
France / Germany / Ireland
Runtime
1 hour 41 minutes
Production year
2022
Online premiere
14 January 2023
World premiere
15 February 2022
Release date
|2 September 2022
|Austria
|
|
|31 August 2022
|France
|
|
|31 August 2022
|Germany
|
|
|23 January 2023
|Spain
|
|
Worldwide Gross
$70,677
Production
2.4.7. Films, Gifted Films, Blinder Films
Also known as
À propos de Joan, About Joan, Die Zeit, die wir teilen, A proposito di Joan, Co się tyczy Joan, Joan Verra, La vida sin ti, Uma Vida Sem Ele, О Джоан, ジョーンについて, 關於她的二三事