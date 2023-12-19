Sonic, Knuckles, and Tails reunite against a powerful new adversary, Shadow, a mysterious villain with powers unlike anything they have faced before. With their abilities outmatched in every way, Team Sonic must seek out an unlikely alliance in hopes of stopping Shadow and protecting the planet.
|16 January 2025
|Russia
|23 January 2025
|Argentina
|+13
|26 December 2024
|Australia
|PG
|19 December 2023
|Azerbaijan
|6+
|25 December 2024
|Belgium
|25 December 2024
|Brazil
|10
|20 December 2024
|Bulgaria
|20 December 2024
|Canada
|26 December 2024
|Chile
|10 January 2025
|China
|26 December 2024
|Colombia
|26 December 2024
|Croatia
|o.A.
|26 December 2024
|Czechia
|25 December 2024
|Denmark
|7
|25 December 2024
|Dominican Republic
|27 December 2024
|Estonia
|27 December 2024
|Finland
|Tulossa
|25 December 2024
|France
|26 December 2024
|Georgia
|PG
|25 December 2024
|Germany
|12
|10 January 2025
|Great Britain
|PG
|19 December 2024
|Greece
|26 December 2024
|Hong Kong
|19 December 2024
|Hungary
|26 December 2024
|Iceland
|Unrated
|3 January 2025
|India
|25 December 2024
|Indonesia
|13+
|21 December 2024
|Ireland
|PG
|26 December 2024
|Israel
|1 January 2025
|Italy
|27 December 2024
|Japan
|26 December 2024
|Kazakhstan
|20 December 2024
|Kyrgyzstan
|27 December 2024
|Latvia
|27 December 2024
|Lithuania
|26 December 2024
|Malaysia
|25 December 2024
|Mexico
|A
|20 December 2024
|Moldova
|26 December 2024
|Montenegro
|o.A.
|25 December 2024
|Netherlands
|9
|26 December 2024
|New Zealand
|20 December 2024
|Norway
|9
|26 December 2024
|Panama
|15 January 2025
|Philippines
|3 January 2025
|Poland
|26 December 2024
|Portugal
|M/6
|19 December 2024
|Puerto Rico
|PG
|27 December 2024
|Romania
|26 December 2024
|Serbia
|o.A.
|26 December 2024
|Singapore
|PG
|26 December 2024
|Slovakia
|7
|27 December 2024
|South Africa
|1 January 2025
|South Korea
|ALL
|20 December 2024
|Spain
|25 December 2024
|Sweden
|7
|27 December 2024
|Taiwan
|20 December 2024
|Tajikistan
|25 December 2024
|Thailand
|G
|17 January 2025
|Turkey
|26 December 2024
|UAE
|TBC
|20 December 2024
|USA
|PG
|26 December 2024
|Ukraine
|0+
|20 December 2024
|Uzbekistan
|27 December 2024
|Viet Nam