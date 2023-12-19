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Poster of Sonic the Hedgehog 3
8.2
Sonic the Hedgehog 3 - Trailer 2
Kinoafisha Films Sonic the Hedgehog 3
8.2

Sonic the Hedgehog 3

, 2024
Sonic the Hedgehog 3
USA / Sci-Fi, Adventure, Comedy / 18+
Trailers
Poster of Sonic the Hedgehog 3
8.2
Sonic the Hedgehog 3 - Trailer 2
Sonic the Hedgehog 3  Trailer 2

Synopsis

Sonic, Knuckles, and Tails reunite against a powerful new adversary, Shadow, a mysterious villain with powers unlike anything they have faced before. With their abilities outmatched in every way, Team Sonic must seek out an unlikely alliance in hopes of stopping Shadow and protecting the planet.

Cast

Ben Schwartz
Ben Schwartz
Sonic
Jim Carrey
Jim Carrey
Gerald Robotnik
James Marsden
James Marsden
Tom
Idris Elba
Idris Elba
Knuckles
Keanu Reeves
Keanu Reeves
Shadow
Colleen O'Shaughnessey
Colleen O'Shaughnessey
Tails
Tom Butler
Tika Sumpter
Tika Sumpter
Maddie
Lee Majdoub
Lee Majdoub
Agent Stone
Krysten Ritter
Krysten Ritter
Director Rockwell
Adam Pally
Adam Pally
Wade
Director Jeff Fowler
Writer Josh Miller, Pat Casey, John Whittington
Composer Tom Holkenborg
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 49 minutes
Production year 2024
Online premiere 19 December 2024
World premiere 19 December 2023
Release date
16 January 2025 Russia
23 January 2025 Argentina +13
26 December 2024 Australia PG
19 December 2023 Azerbaijan 6+
25 December 2024 Belgium
25 December 2024 Brazil 10
20 December 2024 Bulgaria
20 December 2024 Canada
26 December 2024 Chile
10 January 2025 China
26 December 2024 Colombia
26 December 2024 Croatia o.A.
26 December 2024 Czechia
25 December 2024 Denmark 7
25 December 2024 Dominican Republic
27 December 2024 Estonia
27 December 2024 Finland Tulossa
25 December 2024 France
26 December 2024 Georgia PG
25 December 2024 Germany 12
10 January 2025 Great Britain PG
19 December 2024 Greece
26 December 2024 Hong Kong
19 December 2024 Hungary
26 December 2024 Iceland Unrated
3 January 2025 India
25 December 2024 Indonesia 13+
21 December 2024 Ireland PG
26 December 2024 Israel
1 January 2025 Italy
27 December 2024 Japan
26 December 2024 Kazakhstan
20 December 2024 Kyrgyzstan
27 December 2024 Latvia
27 December 2024 Lithuania
26 December 2024 Malaysia
25 December 2024 Mexico A
20 December 2024 Moldova
26 December 2024 Montenegro o.A.
25 December 2024 Netherlands 9
26 December 2024 New Zealand
20 December 2024 Norway 9
26 December 2024 Panama
15 January 2025 Philippines
3 January 2025 Poland
26 December 2024 Portugal M/6
19 December 2024 Puerto Rico PG
27 December 2024 Romania
26 December 2024 Serbia o.A.
26 December 2024 Singapore PG
26 December 2024 Slovakia 7
27 December 2024 South Africa
1 January 2025 South Korea ALL
20 December 2024 Spain
25 December 2024 Sweden 7
27 December 2024 Taiwan
20 December 2024 Tajikistan
25 December 2024 Thailand G
17 January 2025 Turkey
26 December 2024 UAE TBC
20 December 2024 USA PG
26 December 2024 Ukraine 0+
20 December 2024 Uzbekistan
27 December 2024 Viet Nam
Budget $122,000,000
Worldwide Gross $492,162,604
Production Paramount Pictures, Sega Sammy Group, Original Film
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Film rating

8.2
Rate 199 votes
6.9 IMDb
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In overall ranking  179 In the Sci-Fi genre  29 In the Adventure genre  52 In the Comedy genre  32 In films of USA  121 In films of 2024  19
Updated 19 August 2026

Film Trailers

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Sonic the Hedgehog 3 - Trailer 2
Sonic the Hedgehog 3 Trailer 2
Sonic the Hedgehog 3 - Trailer
Sonic the Hedgehog 3 Trailer
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