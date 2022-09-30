Menu
Poster of Luckiest Girl Alive
1 poster
Kinoafisha Films Luckiest Girl Alive

Luckiest Girl Alive

Luckiest Girl Alive 18+
Luckiest Girl Alive - trailer
Luckiest Girl Alive  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2022
Online premiere 7 October 2022
World premiere 30 September 2022
MPAA R
Production Made Up Stories, Orchard Farm Productions, Picturestart
Also known as
Luckiest Girl Alive, La chica más afortunada del mundo, American Girl, 最幸運的女孩, A Rapariga Mais Sortuda do Mundo, Cea mai norocoasă fată, Dünyanın En Şanslı Kızı, Ich. Bin. So. Glücklich., La chica que lo tenía todo, La ragazza più fortunata del mondo, Najsretnija djevojka na svijetu, Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie, Nejšťastnější holka pod sluncem, Onnentyttö, Szerencse lánya, Uma Garota de Muita Sorte, Världens lyckligaste kvinna, Verdens heldigste jente, Το πιο τυχερό κορίτσι στον κόσμο, Най-щастливото момиче, Найщасливіша дівчина на світі, Најсрећнија девојка на свету, Самая везучая девушка, الفتاة الأوفر حظًا, 럭키스트 걸 얼라이브, 私は世界一幸運よ
Director
Mike Barker
Cast
Jennifer Beals
Jennifer Beals
Mila Kunis
Mila Kunis
Justine Lupe
Connie Britton
Connie Britton
Scoot McNairy
Scoot McNairy
Film rating

7.1
Rate 17 votes
6.4 IMDb
Quotes
[first lines]
Ani Fanelli [narrating] It's 2015, and people still act like marriage is some kind of crowing achievement for women. That is a trap that I did not fall into. I dove in head first...
Film Trailers All trailers
Luckiest Girl Alive - trailer
Luckiest Girl Alive Trailer
