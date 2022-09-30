ProductionMade Up Stories, Orchard Farm Productions, Picturestart
Also known as
Luckiest Girl Alive, La chica más afortunada del mundo, American Girl, 最幸運的女孩, A Rapariga Mais Sortuda do Mundo, Cea mai norocoasă fată, Dünyanın En Şanslı Kızı, Ich. Bin. So. Glücklich., La chica que lo tenía todo, La ragazza più fortunata del mondo, Najsretnija djevojka na svijetu, Najszczęśliwsza dziewczyna na świecie, Nejšťastnější holka pod sluncem, Onnentyttö, Szerencse lánya, Uma Garota de Muita Sorte, Världens lyckligaste kvinna, Verdens heldigste jente, Το πιο τυχερό κορίτσι στον κόσμο, Най-щастливото момиче, Найщасливіша дівчина на світі, Најсрећнија девојка на свету, Самая везучая девушка, الفتاة الأوفر حظًا, 럭키스트 걸 얼라이브, 私は世界一幸運よ