Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Maigret
Poster of Maigret
Poster of Maigret
Рейтинги
5.9 IMDb Rating: 5.9
Rate
3 posters
Kinoafisha Films Maigret

Maigret

Maigret 18+
Напомним о выходе в прокат
Maigret - trailer in russian
Maigret  trailer in russian
Country France
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2022
Online premiere 23 June 2022
World premiere 23 February 2022
Release date
31 March 2022 Russia Arna Media 16+
26 May 2022 Australia M
23 February 2022 Belgium
29 July 2022 Canada
23 February 2022 France
30 March 2023 Germany
1 September 2023 Great Britain
25 August 2022 Greece
1 September 2023 Ireland 15A
31 March 2022 Italy
26 August 2022 Romania
30 August 2023 South Korea 12
6 May 2022 Spain
Worldwide Gross $5,942,128
Production Ciné@, F Comme Film, SND Films
Also known as
Maigret, Komisarz Maigret, Maigret e a Jovem Morta, Maigret e a Rapariga Morta, Maigret és a titokzatos lány, Maigret et la jeune morte, Maigret und das tote Mädchen, Maigret y la joven muerta, Ο επιθεωρητής Μαιγκρέ και το μυστήριο της νεκρής κοπέλας, Мегре и мъртвото момиче, Мегрэ и таинственная девушка, メグレと若い女の死
Director
Patrice Leconte
Patrice Leconte
Cast
Gérard Depardieu
Gérard Depardieu
Aurore Clément
Aurore Clément
Mélanie Bernier
Mélanie Bernier
Norbert Ferrer
Norbert Ferrer
Clara Antoons
Clara Antoons
Cast and Crew
Similar films for Maigret
Do You Do You Saint-Tropez 5.1
Do You Do You Saint-Tropez (2021)
Volontaire 5.7
Volontaire (2018)
Schmitke 6.1
Schmitke (2014)
Pauline détective 5.5
Pauline détective (2012)
Hello Goodbye 5.3
Hello Goodbye (2008)
Bon Voyage 6.4
Bon Voyage (2003)
A Loving Father 6.1
A Loving Father (2002)
The World Is Yours 6.0
The World Is Yours (2018)
36 Quai des Orfèvres 6.4
36 Quai des Orfèvres (2004)
The Secret Agent 6.0
The Secret Agent (1996)
Les Compères 7.2
Les Compères (1983)
Choice of Arms 6.9
Choice of Arms (1981)

Film rating

5.9
Rate 23 votes
5.9 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  3229
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Наталия Петряшова 31 March 2022, 23:29
Пошла на этот фильм от отсутствия выбора сейчас в кинотеатрах.... Пошла-и разочаровалась, хотя на большее, честно говоря, я не рассчитывала. ......… Read more…
Film Trailers All trailers
Maigret - trailer in russian
Maigret Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Zolotoy dubl
Zolotoy dubl
2026, Russia, Sport, Drama
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more