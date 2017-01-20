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Poster of La Jaula
3.8
Kinoafisha Films La Jaula
3.8

La Jaula

, 2017
La Jaula
Venezuela / Sci-Fi / 18+
Poster of La Jaula
3.8

Cast

Karina Velasquez
Eva
Ananda Troconis
Dafne
Leónidas Urbina
Augusto Urdaneta
Juvel Vielma
Fausto
Ilya Izaguirre
Ernesto Rodriguez
Rodrigo Pagés
Hijo de Eva
Natalia Romero
Hija de Dafne
Simón González
Doble de Fausto
Paola Bohórquez
Animaleca
Nectario Yepes
Guardaespalda
Director Jose Salaverria
Writer Inti Torres Melo, Jose Salaverria
Composer Tommy Leb
Cast and Crew

Film details

Country Venezuela
Runtime 1 hour 23 minutes
Production year 2017
Online premiere 20 January 2017
World premiere 20 January 2017
Budget $100,000
Production Cinestesia Media
Also known as
La Jaula, The Cage, Terrarium, The Cage - Die letzten Überlebenden, W klatce

Film rating

3.8
Rate 10 votes
3.5 IMDb
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