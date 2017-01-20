Cast
Leónidas Urbina
Augusto Urdaneta
Ilya Izaguirre
Ernesto Rodriguez
Rodrigo Pagés
Hijo de Eva
Natalia Romero
Hija de Dafne
Simón González
Doble de Fausto
Paola Bohórquez
Animaleca
Nectario Yepes
Guardaespalda
Cast and Crew
Director
Jose Salaverria
Writer
Inti Torres Melo, Jose Salaverria
Composer
Tommy Leb
Film details
Country
Venezuela
Runtime
1 hour 23 minutes
Production year
2017
Online premiere
20 January 2017
World premiere
20 January 2017
Budget
$100,000
Production
Cinestesia Media
Also known as
La Jaula, The Cage, Terrarium, The Cage - Die letzten Überlebenden, W klatce