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Poster of Inoplanetyanka
5.2
Kinoafisha Films Inoplanetyanka
5.2

Inoplanetyanka

, 1984
Inoplanetyanka
USSR / Comedy, Sci-Fi / 18+
Poster of Inoplanetyanka
5.2

Cast

Vladimir Nosik
Vladimir Nosik
Igor Blinkov
Lyudmila Shagalova
Lyudmila Shagalova
Faina Stepanovna - maty Igorya
Liliana Alyoshnikova
inoplanetyanka O.
Viktor Shulgin
Pavel Germanovich - sosed Igorya
Andrei Yurenyov
Andrei Yurenyov
Andrey - inoplanetyanin
Olga Markina
Irina Pavlovna - nachalnik otdela
Aleksandr Averkov
Pavel Germanovich v molodosti
Mikhail Bocharov
odnopolchanin Pavla Germanovicha
Raisa Ermokhina
zhena Kosti
Gennadi Kalinin
Glukhonetoy
Director Yakov Segel
Writer Iosif Olshansky, Yakov Segel
Composer David Tukhmanov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 24 minutes
Production year 1984
World premiere 1 January 1984
Release date
1 January 1984 Russia
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Inoplanetyanka, The Extraterrestrial Women, Инопланетянка

Film rating

5.2
Rate 10 votes
5.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
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