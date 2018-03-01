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Poster of Monsters at Large
5.3
Kinoafisha Films Monsters at Large
5.3

Monsters at Large

, 2018
Monsters at Large
USA / Family / 18+
Poster of Monsters at Large
5.3

Cast

Mischa Barton
Mischa Barton
Katie Parker
Stephen Tobolowsky
Stephen Tobolowsky
Mr. Phillips
Austin St. John
Sean Parker
Matthew Kosto
Alex Parker
Augustino Pulliam
Dylan
Alicia C. Del Aguila
Phoenix
Tara McDonald
Ashley
Zachary T. Robbins
Gordon Peters
Trevor Dolden
Trevor Dolden
Gavin
Brooklynn Prince
Brooklynn Prince
Sophie
Director Jason Murphy
Writer Anthony Steven Giordano
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2018
Online premiere 1 March 2018
World premiere 1 March 2018
Release date
25 May 2018 Netherlands
MPAA PG
Production In The Dark Entertainment, Prism Pictures
Also known as
Monsters at Large, Gli acchiappamostri, Los cazamonstruos, Monsterbusters, Monsterjagers, Monsters Busters, S.O.S. chasseurs de monstres, SOS chasseurs de monstres, Veliko čudovište

Film rating

5.3
Rate 10 votes
5.1 IMDb
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