Poster of Beavis and Butt-Head Do the Universe
1 poster
Beavis and Butt-Head Do the Universe

Beavis and Butt-Head Do the Universe

Beavis and Butt-Head Do the Universe 18+
Beavis and Butt-Head Do the Universe - trailer
Beavis and Butt-Head Do the Universe  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 2022
Online premiere 23 June 2022
World premiere 23 June 2022
Release date
23 June 2022 Brazil 14
Production Judgmental Films, MTV Entertainment Studios, Titmouse
Also known as
Beavis and Butt-Head Do the Universe, Beavis y Butt-Head recorren el universo, Beavis & Butt-Head alla conquista dell'universo, Beavis e Butt-Head Detonam o Universo, Beavis és Butt-Head lenyomja a világűrt, Beavis i Butt-Head w kosmosie, Beavis ja Butt-Head vallutavad universumi, Beavis und Butthead machen das Universum, Бивис и Батт-Хед уделывают Вселенную, Бівис і Баттхед вставляють Всесвіту, 비비스 앤드 버트-헤드 두 더 유니버스, ビービスとバットヘッド宇宙を行う
Director
Mike Judge
Cast
Mike Judge
Gary Cole
Chris Diamantopoulos
Nat Faxon
Brian Huskey
Cast and Crew
Cartoon rating

7.3
Rate 12 votes
7 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films  Best Comedies 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Beavis and Butt-Head Do the Universe - trailer
Beavis and Butt-Head Do the Universe Trailer
Stills
