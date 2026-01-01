Cast
Lola Abdulkarimova
Galiya Erdenova
Kenenbai Kozhabekov
Aydar
Mulyuk Surtubayev
Angarbay
Varvara Soshalskaya-Rozalion
Maryana
Anatoliy Alekseev
Taras Pyatikhatka
Sabira Maykanova
Gyulbarsha
Aben Mukhamedyarov
Doshchan
Kanabek Baiseitov
Zhurka Zhurumbayev
Yuriy Bogolyubov
Vasilyok
Saifullah Telgarayev
Murat
Cast and Crew
Director
Pavel Bogolyubov
Writer
Vladimir Abyzov, Shakhmet Khusainov
Composer
Vasiliy Solovev-Sedoy
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 40 minutes
Production year
1955
World premiere
27 June 1955
Production
Central United Film Studio of Narrative Film, Kazakhfilm
Also known as
Devushka-dzhigit, Narzeczona Dżigita, The Girl-Stuntrider, Девушка-джигит, Шабандоз қыз