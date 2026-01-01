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Poster of Devushka-dzhigit
5.0
Kinoafisha Films Devushka-dzhigit
5.0

Devushka-dzhigit

, 1955
Devushka-dzhigit
USSR / Comedy / 18+
Poster of Devushka-dzhigit
5.0

Cast

Lola Abdulkarimova
Galiya Erdenova
Kenenbai Kozhabekov
Aydar
Mulyuk Surtubayev
Angarbay
Varvara Soshalskaya-Rozalion
Maryana
Anatoliy Alekseev
Taras Pyatikhatka
Sabira Maykanova
Gyulbarsha
Aben Mukhamedyarov
Doshchan
Kanabek Baiseitov
Zhurka Zhurumbayev
Yuriy Bogolyubov
Vasilyok
Saifullah Telgarayev
Murat
Director Pavel Bogolyubov
Writer Vladimir Abyzov, Shakhmet Khusainov
Composer Vasiliy Solovev-Sedoy
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 40 minutes
Production year 1955
World premiere 27 June 1955
Production Central United Film Studio of Narrative Film, Kazakhfilm
Also known as
Devushka-dzhigit, Narzeczona Dżigita, The Girl-Stuntrider, Девушка-джигит, Шабандоз қыз

Film rating

5.0
Rate 15 votes
5.1 IMDb
Place in the rating
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