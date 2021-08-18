Menu
Poster of The Novice
Рейтинги
6.4 IMDb Rating: 6.5
Kinoafisha Films The Novice

The Novice

The Novice 18+
The Novice - trailer
The Novice  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2021
Online premiere 17 December 2021
World premiere 18 August 2021
Release date
24 March 2022 Russia Капелла Фильм 18+
9 November 2022 France
1 April 2022 Great Britain 15
14 April 2022 Kazakhstan 18+
25 May 2022 South Korea 15
2 June 2022 Taiwan
MPAA R
Worldwide Gross $144,707
Production Picture Movers Anonymous, Co Created Media, H2L Media Group
Also known as
The Novice, A Caloira, A Novata, Die Novizin, La aspirante, La novata, Nowicjuszka, Početnica, The Novice - La matricola, Мания, 더 노비스, ノーヴィス, 新手, 進擊的地才
Director
Lauren Hadaway
Lauren Hadaway
Cast
Isabelle Fuhrman
Isabelle Fuhrman
Amy Forsyth
Amy Forsyth
Jonathan Cherry
Jonathan Cherry
Kate Drummond
Kate Drummond
Charlotte Ubben
Charlotte Ubben
Film rating

6.4
Rate 16 votes
6.5 IMDb
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Светлана Лимонова 25 March 2022, 07:56
Обычный американский фильм, с заявленным жанром жанром "триллер"ничего общего. С мужем пожалели, что пошли...
belkadura 30 March 2022, 13:42
Нужно было оставить старое название! «Новичок». Наш народ бы повалил...
А так... пять номинациями на Film Independent Spirit Awards, это не для россиян.
Даёшь Брата 2 на всех сеансах!
The Novice - trailer
The Novice Trailer
The Novice - trailer in russian
The Novice Trailer in russian
