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Poster of Novogodnee pokhishcheniye
5.5
Kinoafisha Films Novogodnee pokhishcheniye
5.5

Novogodnee pokhishcheniye

, 1969
Novogodnee pokhishcheniye
USSR / Musical, Comedy / 18+
Poster of Novogodnee pokhishcheniye
5.5

Cast

Mikhail Pugovkin
Mikhail Pugovkin
Oleg Anofriev
Oleg Anofriev
Evgeniy Steblov
Evgeniy Steblov
Savely Kramarov
Savely Kramarov
Vladimir Belokurov
Georgy Vitsin
Georgy Vitsin
Cameo
Nadezhda Rumyantseva
Nadezhda Rumyantseva
Cameo
Aleksandr Borisov
Aleksandr Borisov
Cameo
Eduard Khil
Cameo
Alexandr Chvylja
Alexandr Chvylja
Cameo
Serafima Birman
Cameo
Grigory Shpigel
Cameo
Director Yury Saakov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 3 hours 32 minutes
Production year 1969
World premiere 13 January 1970
Production Ekran
Also known as
Novogodnee pokhishcheniye, Новогоднее похищение, Похищение

Film rating

5.5
Rate 13 votes
5.3 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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