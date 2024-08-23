Film Reviews
mavzuna.azizova.2003 8 September 2024, 23:03
Когда вышла с фильма - не могла понять гле нахожусь. Настолько вот затягивает и путает человека этот фильм.
An astronaut struggles to maintain his grip on reality aboard a possibly fatally compromised mission to Saturn's moon, Titan.
|5 September 2024
|Russia
|Парадиз
|19 September 2024
|Australia
|M
|5 September 2024
|Belarus
|19 September 2024
|Kazakhstan
|18+
|5 September 2024
|Kyrgyzstan
|16+
|27 September 2024
|Latvia
|N12
|27 September 2024
|Lithuania
|26 September 2024
|Netherlands
|12 September 2024
|Puerto Rico
|R
|15 November 2024
|Spain
|16
|23 August 2024
|USA
|5 June 2025
|Ukraine
|5 September 2024
|Uzbekistan
|18+
The video game "Crypt Junkie" is, in fact, the classic MS-DOS title Prince of Persia.