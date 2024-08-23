Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Slingshot
Poster of Slingshot
Рейтинги
6.0 IMDb Rating: 5.7
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Slingshot

Slingshot

Slingshot 18+
Напомним о выходе в прокат

Synopsis

An astronaut struggles to maintain his grip on reality aboard a possibly fatally compromised mission to Saturn's moon, Titan.

Slingshot - trailer in russian
Slingshot  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 2024
Online premiere 17 September 2024
World premiere 23 August 2024
Release date
5 September 2024 Russia Парадиз
19 September 2024 Australia M
5 September 2024 Belarus
19 September 2024 Kazakhstan 18+
5 September 2024 Kyrgyzstan 16+
27 September 2024 Latvia N12
27 September 2024 Lithuania
26 September 2024 Netherlands
12 September 2024 Puerto Rico R
15 November 2024 Spain 16
23 August 2024 USA
5 June 2025 Ukraine
5 September 2024 Uzbekistan 18+
Worldwide Gross $818,279
Production Bluestone Entertainment, Filmsquad, Széchenyi Funds
Also known as
Slingshot, A manőver, Destino: Titán, Misija: Titanas, Misija: Titāns, Misión Titán, Missão Titã, Mission Titan, Missioon Titaan, Slingshot - Missione Titano, Trajectoire, Ускорение, プロジェクト・タイタン
Director
Mikael Håfström
Mikael Håfström
Cast
Laurence Fishburne
Laurence Fishburne
Casey Affleck
Casey Affleck
Emily Beecham
Emily Beecham
David Morrissey
David Morrissey
Nikolett Barabás
Cast and Crew
Similar films for Slingshot
Slingshot 7.7
Slingshot (2014)
Escape Plan 7.2
Escape Plan (2013)
Interstellar 8.5
Interstellar (2014)
The Matrix Revolutions 6.8
The Matrix Revolutions (2003)
The Matrix Reloaded 7.4
The Matrix Reloaded (2003)
Little Joe 5.5
Little Joe (2019)
The Signal 6.2
The Signal (2014)
The Colony 5.8
The Colony (2013)
Contagion 6.8
Contagion (2011)
Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer 7.1
Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007)
Passengers 7.7
Passengers (2016)
28 Weeks Later 7.3
28 Weeks Later (2007)
Film in Collections
Psychological Thriller Movies Psychological Thriller Movies

Film rating

6.0
Rate 18 votes
5.7 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

mavzuna.azizova.2003 8 September 2024, 23:03
Когда вышла с фильма - не могла понять гле нахожусь. Настолько вот затягивает и путает человека этот фильм.
Film Trailers All trailers
Slingshot - trailer in russian
Slingshot Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Kommentiruy eto
Kommentiruy eto
2026, Russia, Comedy
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Papa mozhet
Papa mozhet
2026, Russia, Family, Comedy
Charlie the Wonderdog
Charlie the Wonderdog
2026, Canada, Animation, Comedy, Family
Buratino
Buratino
2026, Russia, Family, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more