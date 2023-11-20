Menu
Poster of Wanted Man
4.9 IMDb Rating: 4.9
Wanted Man

Wanted Man 18+
Wanted Man - trailer
Country USA
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2024
Online premiere 20 November 2023
World premiere 20 November 2023
29 August 2024 Israel
1 April 2024 Spain 16
22 February 2024 UAE TBC
Worldwide Gross $13,204
Production Wonder Street, Millennium Media, Davis Film
Wanted Man, Aradan adam, Farkasokkal szemben, Khotze et Ha'Gvoul, Tagaotsitav, Wanted Man (Se busca), Wanted Man: Marcado Para Morrer, Wanted Man. Ścigany, Крайне опасен, ウォンテッドマン, 通缉犯
Dolph Lundgren
Dolph Lundgren
Kelsey Grammer
Michael Paré
Roger Cross
Bourke Floyd
4.9
4.9 IMDb
Wanted Man - trailer
