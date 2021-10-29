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Poster of Paranormal Activity: Next of Kin
5.3
Paranormal Activity: Next of Kin - Trailer
Kinoafisha Films Paranormal Activity: Next of Kin
5.3

Paranormal Activity: Next of Kin

, 2021
Paranormal Activity: Next of Kin
USA / Horror, Mystery / 18+
Trailers
Poster of Paranormal Activity: Next of Kin
5.3
Paranormal Activity: Next of Kin - Trailer
Paranormal Activity: Next of Kin  Trailer

Cast

Roland Buck III
Chris
Tom Nowicki
Jacob
Gunner Wright
Gunner Wright
Emily Bader
Margot
Dan Lippert
Dale
Jaye Ayres-Brown
Samuel
Jill Andre
Lavina
Alexa Niziak
Mary
Colin Keane
Eli
Ari Notartomaso
Clara
Michael Short
Elder
Director William Eubank
Writer Christopher Landon, Oren Peli
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 2 hours 0 minute
Production year 2021
Online premiere 29 October 2021
World premiere 29 October 2021
Release date
29 October 2021 Spain 18
MPAA R
Production Paramount Players, Blumhouse Productions, Solana Films
Also known as
Paranormal Activity: Next of Kin, Actividad paranormal: Vínculos familiares, Activité paranormale: Plus proche parent, Atividade Paranormal: Ente Próximo, Black Snow, Hiện Tượng Siêu Nhiên 7: Hậu Duệ, Parajelenségek: Kapcsolódás, Paranormal Activity: Allegados, Paranormal Activity: Parente prossimo, Paranormal Aktivite: En Yakın Akraba, Paranormalna aktivnost: Najbliži rođaci, Red Oak, Untitled Paranormal Activity Sequel, Паранормальне явище: Близький родич, Паранормальное явление: Ближайшая родня, 파라노말 액티비티: 넥스트 오브 킨, パラノーマル・アクティビティ7, 鬼入鏡7：血親, 鬼入鏡7：血親之謎, Paranormal Activity Next of Kin, パラノーマル・アクティビティ 7, Paranormal Activity - Next of Kin, Paranormal Activity - Verwandschaftsverhältnisse, เรียลลิตี้ ขนหัวลุก: ข้างๆ, 鬼影实录：血亲, Atividade Paranormal 7, Paranormal Activity 7: Next of Kin, 파라노말 액티비티 7, Paranormal Activity 7, Paranormal Activity 7 - Next of Kin, Paranormal Activity 7 - Verwandtschaftsverhältnisse, 鬼入镜：血亲之谜

Film rating

5.3
Rate 15 votes
5.3 IMDb

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Paranormal Activity: Next of Kin - Trailer
Paranormal Activity: Next of Kin Trailer
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