Poster of Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe
1 poster
Kinoafisha Films Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe

Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe

Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe 18+
Country USA
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2022
Online premiere 14 November 2023
World premiere 16 September 2022
Release date
8 September 2023 Azerbaijan
8 September 2023 Bulgaria
8 February 2024 Germany
14 September 2023 Israel 12
8 September 2023 Kyrgyzstan
12 October 2023 Mexico
8 September 2023 Moldova
5 October 2023 Puerto Rico PG-13
8 September 2023 Romania 15
8 September 2023 Tajikistan
8 September 2023 USA PG-13
8 September 2023 Uzbekistan
Worldwide Gross $407,838
Production Limelight, Boies Schiller Entertainment, 3Pas Studios
Also known as
Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe, Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, Aristóteles e Dante Descobrem os Segredos do Universo, Aristoteles und Dante entdecken die Geheimnisse des Universums, Aristóteles Y Dante Descubren Los Secretos Del Universo, Aristotle és Dante a világmindenség titkainak nyomában, Arystoteles i Dante odkrywają sekrety wszechświata, Os Segredos do Universo por Aristóteles e Dante, Аристотель и Данте раскрывают тайны Вселенной, 亚里士多德和但丁发现宇宙的秘密, 宇宙奥秘狂想曲, 那些與初戀有關的祕密
Director
Henry Alberto
Cast
Kevin Alejandro
Kevin Alejandro
Luna Blaise
Eva Longoria
Eva Longoria
Eugenio Derbez
Eugenio Derbez
Veronica Falcón
Veronica Falcón
Cast and Crew
Film rating

8.0
Rate 10 votes
7.2 IMDb
