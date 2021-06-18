Menu
Poster of Settlers
Рейтинги
4.7 IMDb Rating: 4.8
Settlers

Settlers

Settlers 18+
Country Great Britain / South Africa
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 2021
Online premiere 23 July 2021
World premiere 18 June 2021
16 October 2021 Spain 16
23 July 2021 USA
Worldwide Gross $39,906
Production Brittle-Star Pictures, Film Constellation, Intake Films
Settlers, Colonos, Doseljenici na Marsu, Life in Space, Life on Mars, Marsi pantvangid, Osadnicy, Settlers - Colonia marziana, Sobreviviendo en Marte, Заложники Марса, Переселенці, ستيرلس, 세틀러스
Cast
Sofia Boutella
Sofia Boutella
Ismael Cruz Cordova
Ismael Cruz Cordova
Brooklynn Prince
Brooklynn Prince
Nell Tiger Free
Nell Tiger Free
Similar films for Settlers
Die in a Gunfight 5.0
Die in a Gunfight (2021)
Tiger Raid 4.3
Tiger Raid (2016)
Monsters: Dark Continent 4.0
Monsters: Dark Continent (2014)
The Marsh King's Daughter 6.2
The Marsh King's Daughter (2023)
Fahrenheit 451 5.1
Fahrenheit 451 (2018)
Miss Bala 5.8
Miss Bala (2019)

Film rating

4.7
Rate 10 votes
4.8 IMDb
Currently, the film is not showing in cinemas
