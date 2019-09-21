Menu
6.1 IMDb Rating: 6.1
Country USA
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2019
Online premiere 14 February 2020
World premiere 21 September 2019
Release date
14 February 2020 Canada
14 October 2020 France
3 July 2020 Japan
27 February 2020 Kuwait
21 September 2019 Sweden 15
21 September 2019 USA
Budget $1,000,000
Worldwide Gross $23,101
Production Fangoria, Channel 83 Films, Media Finance Capital
Also known as
VFW, Klub weteranów, VETERAN ヴェテラン, Veteranai, Veteránkocsma, Veteranos de Guerra, Veterans of Foreign Wars, VFW - O Último Reduto, VFW - Veterani di guerra, VFW - Veterans of Foreign Wars, VFW/Klub ratnih veterana, Ветерани Іноземних Війн, Ветераны зарубежных войн
Director
Joe Begos
Cast
Stephen Lang
Stephen Lang
William Sadler
William Sadler
Fred Williamson
Martin Kove
David Patrick Kelly
David Patrick Kelly
Cast and Crew
Quotes
Fred Parras Right about now, I'm feeling real eager. So whatever you're gonna do, quit flapping your gums and do it. But when you come, boy, you come sharp. Because you make a mistake, I'm gonna cut your heart out.
