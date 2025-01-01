Country USA

Runtime 2 hours 27 minutes

Production year 2022

MPAA PG-13

Production Feigco Entertainment, Jane Startz Productions, Netflix

Also known as

The School for Good and Evil, La Escuela del Bien y del Mal, A Escola do Bem e do Mal, 善惡魔法學院, Akademia Dobra i Zła, İyilik ve Kötülük Okulu, Jók és Rosszak Iskolája, L'Accademia del Bene e del Male, L'École du bien et du mal, Școala pentru Bine și Rău, SGE, Škola dobra a zla, Skolen for det gode og det onde, Trường Học Thiện Và Ác, Школа добра и зла, Школа добра і зла, مدرسة الأخيار والأشرار, 선과 악의 학교, スクール・フォー・グッド・アンド・イービル