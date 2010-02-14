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Poster of StarStruck
6.3
Kinoafisha Films StarStruck
6.3

StarStruck

, 2010
StarStruck
USA / Comedy, Family, Music / 18+
Poster of StarStruck
6.3

Cast

Sterling Knight
Christopher Wilde
Danielle Campbell
Danielle Campbell
Jessica Olson
Brandon Mychal Smith
Brandon Mychal Smith
Stubby
Maggie Castle
Sara Olson
Chelsea Kane
Chelsea Kane
Alexis
Matt Winston
Alan Smith
Toni Trucks
Libby Lam
Abbie Cobb
Abbie Cobb
AJ
Beth Littleford
Barbara Olson
Dan O'Connor
Dean Olson
Director Michael Grossman
Writer Barbara Johns, Annie DeYoung
Composer David Lawrence
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2010
Online premiere 25 June 2010
World premiere 14 February 2010
Release date
1 June 2010 Denmark
5 June 2010 Italy
14 February 2010 USA
Production Disney Channel
Also known as
StarStruck, Colpita da una stella, Întâlnire cu o vedetã, Mơ Làm Ngôi Sao, Rande s hvězdou, Rande s hviezdou, Randiztam egy sztárral, Randka z gwiazdą, Rantevou me ena asteri, StarStruck - der Star, der mich liebte, Starstruck, rencontre avec une Star, StarStruck: Meu Namorado é uma Superestrela, StarStruck: Mi Novio Es Una Súper Estrella, StarStruck: O Meu Namorado é uma Super Estrela, Yıldız çarpması, Ραντεβού με ένα αστέρι, Звёздная болезнь, Звездомания, Зіркова хвороба, Од главе до пете, スターにアイ・ラブ・ユー, 愛上大明星, StarStruck: Meu Namorado É Uma Super Estrela, Звездная болезнь

Film rating

6.3
Rate 11 votes
6.1 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Updated 14 June 2023
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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