5.7Boy mestnogo znacheniya
Boy mestnogo znacheniya, 2008
Russia / Drama, War / 18+
Cast
Sergey Shekhovtsov
Starshina Pyotr Mokhov
Aleksandr Tyrymov
Pvt. Aleksandr Tyrymov
Aleksandr Aleksandrov
Schukin
Director Aleksey Kozlov
Writer Aleksey Kozlov, Valentin Spiridonov
Film details
Country Russia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2008
World premiere 8 May 2008
Release date
|8 May 2008
|Russia
|16+
|11 November 2008
|USA
Production Feniks-Film
Also known as
Boy mestnogo znacheniya, A Local Skirmish, A Battle of Local Importance, Kohalik kokkupõrge, Un combate local, Бой местного значения
Updated 6 May 2025
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