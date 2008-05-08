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Poster of Boy mestnogo znacheniya
5.7
Kinoafisha Films Boy mestnogo znacheniya
5.7

Boy mestnogo znacheniya

, 2008
Boy mestnogo znacheniya
Russia / Drama, War / 18+
Poster of Boy mestnogo znacheniya
5.7

Cast

Alexey Bardukov
Alexey Bardukov
Lt. Andrey
Nikolay Dobrynin
Nikolay Dobrynin
Pvt. Viktor Stryapukhin
Oleksii Zubkov
Oleksii Zubkov
Pvt. Sergei Voskoboynikov
Sergey Shekhovtsov
Starshina Pyotr Mokhov
Kristina Babushkina
Kristina Babushkina
Nastyona
Elena Radevich
Elena Radevich
Maria
Dmitriy Sutyrin
Dmitriy Sutyrin
Aleksandr Tyrymov
Pvt. Aleksandr Tyrymov
Aleksandr Aleksandrov
Schukin
Director Aleksey Kozlov
Writer Aleksey Kozlov, Valentin Spiridonov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2008
World premiere 8 May 2008
Release date
8 May 2008 Russia 16+
11 November 2008 USA
Production Feniks-Film
Also known as
Boy mestnogo znacheniya, A Local Skirmish, A Battle of Local Importance, Kohalik kokkupõrge, Un combate local, Бой местного значения

Film rating

5.7
Rate 10 votes
5.3 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Updated 6 May 2025
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