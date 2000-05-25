Menu
Poster of Gladiator
6.5 IMDb Rating: 6.5
Gladiator

Gladiator

Gladiator 18+
Country USA
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 1992
Online premiere 25 May 2000
World premiere 6 March 1992
Release date
20 August 1992 Argentina +16
9 July 1992 Australia R18+
15 May 1992 Austria
24 July 1992 Brazil
3 July 1992 Denmark 15
24 July 1992 Finland K-18
8 July 1992 France 12
14 May 1992 Germany
26 June 1992 Great Britain 15
7 August 1992 Hungary 16
26 June 1992 Ireland
23 January 1993 Japan
17 September 1992 Netherlands 12
31 July 1992 Portugal M/16
3 June 1992 South Korea 15
10 July 1992 Spain 18
15 August 1992 Sweden 15
6 March 1992 USA
MPAA R
Budget $20,000,000
Worldwide Gross $9,223,441
Production Price Entertainment, Columbia Pictures
Also known as
Gladiator, Fäuste - Du mußt um Dein Recht kämpfen, Gladiator: el desafío comienza, Гладиатор, Box in afara legii, Gatans gladiator, Gladiaator, Gladiaattori, Gladiador, Gladiateurs, Gladiátor, Gladiator: O Desafio, Gladiatorn, Gladiators, Gladijator, I gladiatori della strada, L'ange du ring, Monomahoi tou dromou, O Gladiador, Μονομάχοι του δρόμου, ग्लैडिएटर, ファイティング・キッズ
Director
Rowdy Herrington
Cast
James Marshall
James Marshall
Cuba Gooding Jr.
Cuba Gooding Jr.
Brian Dennehy
Brian Dennehy
Jon Seda
Jon Seda
Cara Buono
Cara Buono
6.5
Quotes
Miss Higgins That's too bad. You have a gift for language, Mr. Riley. But talent is a common thing. People waste it every day. They abuse it. They take it for granted. Success comes not from what God has given you but what you do with it. It's really up to you.
