Country
USA
Runtime
1 hour 41 minutes
Production year
1992
Online premiere
25 May 2000
World premiere
6 March 1992
Release date
|20 August 1992
|Argentina
|
|+16
|9 July 1992
|Australia
|
|R18+
|15 May 1992
|Austria
|
|
|24 July 1992
|Brazil
|
|
|3 July 1992
|Denmark
|
|15
|24 July 1992
|Finland
|
|K-18
|8 July 1992
|France
|
|12
|14 May 1992
|Germany
|
|
|26 June 1992
|Great Britain
|
|15
|7 August 1992
|Hungary
|
|16
|26 June 1992
|Ireland
|
|
|23 January 1993
|Japan
|
|
|17 September 1992
|Netherlands
|
|12
|31 July 1992
|Portugal
|
|M/16
|3 June 1992
|South Korea
|
|15
|10 July 1992
|Spain
|
|18
|15 August 1992
|Sweden
|
|15
|6 March 1992
|USA
|
|
MPAA
R
Budget
$20,000,000
Worldwide Gross
$9,223,441
Production
Price Entertainment, Columbia Pictures
Also known as
Gladiator, Fäuste - Du mußt um Dein Recht kämpfen, Gladiator: el desafío comienza, Гладиатор, Box in afara legii, Gatans gladiator, Gladiaator, Gladiaattori, Gladiador, Gladiateurs, Gladiátor, Gladiator: O Desafio, Gladiatorn, Gladiators, Gladijator, I gladiatori della strada, L'ange du ring, Monomahoi tou dromou, O Gladiador, Μονομάχοι του δρόμου, ग्लैडिएटर, ファイティング・キッズ