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Poster of Odnushka
Kinoafisha Films Odnushka

Odnushka

, 2019
Odnushka
Russia / Short / 18+
Poster of Odnushka

Cast

Galina Sumina
Anton Lapenko
Anton Lapenko
Dmitriy Myagkiy
Vladimir Dolmatovsky
Boris Dergachev
Boris Dergachev
Anton Filipenko
Anton Filipenko
Epango Shandi
Anton Lopatev
Director Boris Dergachev, Anton Filipenko
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 15 minutes
Production year 2019
Also known as
Odnushka, Однушка

Film rating

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