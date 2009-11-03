Country
Canada / USA
Runtime
1 hour 34 minutes
Production year
2009
Online premiere
9 November 2009
World premiere
3 November 2009
Release date
|3 November 2009
|Brazil
|
|
|9 November 2009
|Czechia
|
|
|3 November 2009
|USA
|
|
MPAA
R
Budget
$5,000,000
Production
Stage 6 Films, Insight Film Studios, Motion Picture Corporation of America (MPCA)
Also known as
Hardwired, Alvo Letal, Amnezia, Bedrótozva, Enchufado a la red, Hardwired - Nemico invisibile, Implanté, Invasor de Mentes, Myalo se pagida, Nähtamatu lõks, Opasna meta, Pod obserwacją, Reset, Програмиран, Прошивка, ハードワイヤー 奪われた記憶