IMDb Rating: 4.7
Hardwired

Hardwired

Hardwired 18+
Country Canada / USA
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2009
Online premiere 9 November 2009
World premiere 3 November 2009
Release date
3 November 2009 Brazil
9 November 2009 Czechia
3 November 2009 USA
MPAA R
Budget $5,000,000
Production Stage 6 Films, Insight Film Studios, Motion Picture Corporation of America (MPCA)
Also known as
Hardwired, Alvo Letal, Amnezia, Bedrótozva, Enchufado a la red, Hardwired - Nemico invisibile, Implanté, Invasor de Mentes, Myalo se pagida, Nähtamatu lõks, Opasna meta, Pod obserwacją, Reset, Програмиран, Прошивка, ハードワイヤー　奪われた記憶
Director
Ernie Barbarash
Cast
Cuba Gooding Jr.
Cuba Gooding Jr.
Val Kilmer
Val Kilmer
Michael Ironside
Michael Ironside
Tatiana Maslany
Tatiana Maslany
4.7
4.7 IMDb
