Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Here We Are: Notes for Living on Planet Earth
Poster of Here We Are: Notes for Living on Planet Earth
Рейтинги
7.3 IMDb Rating: 7.3
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Here We Are: Notes for Living on Planet Earth

Here We Are: Notes for Living on Planet Earth

Here We Are: Notes for Living on Planet Earth 18+
Напомним о выходе в прокат
Country USA
Runtime 36 minutes
Production year 2020
Online premiere 16 April 2020
World premiere 16 April 2020
Production Apple, Studio Aka
Also known as
Here We Are: Notes for Living on Planet Earth, Aqui Estamos Nós: notas sobre como viver no planeta Terra, Aquí estamos: notas para vivir en el planeta Tierra, Estamos aquí: notas para vivir en el planeta Tierra, Here We Are：歡迎來到這個美麗的星球, Hier sind wir: Anleitung zum Leben auf der Erde, Itt vagyunk: Jegyzetek az életről a Földön, Noi siamo qui: dritte per vivere sul pianeta terra, Nous sommes là : Notes concernant la vie sur la planète Terre, Βρισκόμαστε εδώ: Σημειώσεις για τη ζωή στον πλανήτη Γη, Наш дом: Как жить на планете Земля, ほらここにいるよこのちきゅうてくらすためのメモ
Director
Philip Hunt
Douglas Carrigan
Cast
Meryl Streep
Meryl Streep
Jacob Tremblay
Jacob Tremblay
Ruth Negga
Ruth Negga
Chris O'Dowd
Chris O'Dowd
Cast and Crew

Cartoon rating

7.3
Rate 11 votes
7.3 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Listen to the
soundtrack Here We Are: Notes for Living on Planet Earth
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
Killer Whale
Killer Whale
2026, Australia / USA, Action, Horror, Detective
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more