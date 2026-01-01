Menu
Films
The Social Dilemma
The Social Dilemma Awards
Awards and nominations of The Social Dilemma 2020
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Writing for a Nonfiction Program
Winner
Outstanding Picture Editing for a Nonfiction Program
Winner
Outstanding Music Composition for a Documentary Series or Special (Original Dramatic Score)
Nominee
Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Nominee
Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Nominee
Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Nominee
Outstanding Sound Editing for a Nonfiction or Reality Program (Single or Multi-Camera)
Nominee
BAFTA Awards 2021
Best Documentary
Nominee
