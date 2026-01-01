Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Kinoafisha Films The Social Dilemma The Social Dilemma Awards

Awards and nominations of The Social Dilemma 2020

Primetime Emmy Awards 2021 Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Writing for a Nonfiction Program
Winner
Outstanding Picture Editing for a Nonfiction Program
Winner
Outstanding Music Composition for a Documentary Series or Special (Original Dramatic Score)
Nominee
 Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Nominee
 Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Nominee
 Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Nominee
 Outstanding Sound Editing for a Nonfiction or Reality Program (Single or Multi-Camera)
Nominee
 Outstanding Sound Editing for a Nonfiction or Reality Program (Single or Multi-Camera)
Nominee
BAFTA Awards 2021 BAFTA Awards 2021
Best Documentary
Nominee
 Best Documentary
Nominee
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Buratino
Buratino
2026, Russia, Family, Adventure
Prostokvashino
Prostokvashino
2026, Russia, Adventure, Family
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc
2025, Japan, Action, Adventure, Animation
Playdate
Playdate
2025, USA / Canada, Action, Comedy
Dobryy doktor
Dobryy doktor
2026, Russia, Comedy
Now You See Me 3
Now You See Me 3
2025, USA, Crime, Thriller
The Confession
The Confession
2025, USA, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more