Poster of Voyagers
Рейтинги
5.6 IMDb Rating: 5.5
Rate
4 posters
Kinoafisha Films Voyagers

Voyagers

Voyagers 18+
Напомним о выходе в прокат
Voyagers - trailer in russian
Voyagers  trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 2021
Online premiere 29 April 2021
World premiere 8 April 2021
Release date
22 April 2021 Russia Наше кино 16+
8 April 2021 Australia
29 July 2021 Czechia
4 June 2021 Estonia MS12
9 April 2021 Finland
26 May 2021 France
29 April 2021 Indonesia
2 July 2021 Ireland
29 July 2021 Israel
24 June 2021 Italy
22 April 2021 Kazakhstan 16+
21 May 2021 Lithuania
8 April 2021 Singapore
22 April 2021 Slovakia
26 May 2021 South Korea 15
2 December 2021 Thailand
9 April 2021 USA
22 April 2021 Ukraine
9 April 2021 Viet Nam
MPAA PG-13
Budget $29,000,000
Worldwide Gross $4,298,184
Production AGC Studios, Fibonacci Films, Freecs Films
Also known as
Voyagers, Instintos ocultos, Viajantes: Instinto e Desejo, Bản Năng Hoang Dại, Cestovatelia, Gezginler, Misiune Spațială, Pakeleivių karta, Putnici, Täherändurid, Utazás a semmibe, Vesmírna misia - Cestovatelia, Voyagers - Vesmírná mise, Voyageurs, Voyajerlar avlodi, Οι ταξιδιώτες, Ταξιδιώτες, Поколение Вояджер, Покоління Вояджер, ヴォイジャー, 一級任務, 太空异旅, 太空異旅
Director
Neil Burger
Neil Burger
Cast
Colin Farrell
Colin Farrell
Lily-Rose Melody Depp
Lily-Rose Melody Depp
Tye Sheridan
Tye Sheridan
Isaac Hempstead Wright
Isaac Hempstead Wright
Fionn Whitehead
Fionn Whitehead
Cast and Crew
Film rating

5.6
19 votes
5.5 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Иван Отлично 22 April 2021, 19:26
Фильм не очень.Не советую,бессмысленный и нудный.Вступление интересное,но потом устаёшь его смотреть и концовка так себе.
Слава Крулатов 19 March 2021, 11:39
Интригующий проект! Актерский состав, режиссер, сюжет - ну тут однозначно надо смотреть!
Quotes
Richard I want to be honest with them about everything. Otherwise, they'll lose faith in me.
Film Trailers All trailers
Voyagers - trailer in russian
Voyagers Trailer in russian
Voyagers - эксклюзивный fragment
Voyagers Эксклюзивный fragment
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Listen to the
soundtrack Voyagers
Stills
