Country
USA
Runtime
1 hour 48 minutes
Production year
2021
Online premiere
29 April 2021
World premiere
8 April 2021
Release date
|22 April 2021
|Russia
| Наше кино
|16+
|8 April 2021
|Australia
|
|
|29 July 2021
|Czechia
|
|
|4 June 2021
|Estonia
|
|MS12
|9 April 2021
|Finland
|
|
|26 May 2021
|France
|
|
|29 April 2021
|Indonesia
|
|
|2 July 2021
|Ireland
|
|
|29 July 2021
|Israel
|
|
|24 June 2021
|Italy
|
|
|22 April 2021
|Kazakhstan
|
|16+
|21 May 2021
|Lithuania
|
|
|8 April 2021
|Singapore
|
|
|22 April 2021
|Slovakia
|
|
|26 May 2021
|South Korea
|
|15
|2 December 2021
|Thailand
|
|
|9 April 2021
|USA
|
|
|22 April 2021
|Ukraine
|
|
|9 April 2021
|Viet Nam
|
|
MPAA
PG-13
Budget
$29,000,000
Worldwide Gross
$4,298,184
Production
AGC Studios, Fibonacci Films, Freecs Films
Also known as
Voyagers, Instintos ocultos, Viajantes: Instinto e Desejo, Bản Năng Hoang Dại, Cestovatelia, Gezginler, Misiune Spațială, Pakeleivių karta, Putnici, Täherändurid, Utazás a semmibe, Vesmírna misia - Cestovatelia, Voyagers - Vesmírná mise, Voyageurs, Voyajerlar avlodi, Οι ταξιδιώτες, Ταξιδιώτες, Поколение Вояджер, Покоління Вояджер, ヴォイジャー, 一級任務, 太空异旅, 太空異旅