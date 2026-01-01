Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Na zadney parte (4-y vypusk)
7.2
Kinoafisha Films Na zadney parte (4-y vypusk)
7.2

Na zadney parte (4-y vypusk)

, 1985
Na zadney parte (4-y vypusk)
USSR / Animation / 18+
Poster of Na zadney parte (4-y vypusk)
7.2

Cast

Agar Vlasova
Borya Leykin
Lyudmila Gnilova
Olya Znaykina
Boris Nikiforov
Christopher Columbus
Boris Nikiforov
Christopher Columbus
Director Valeriy Ugarov
Writer Anatoliy Petrov, Valeriy Ugarov
Composer Vyacheslav Artyomov
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 11 minutes
Production year 1985
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Na zadney parte (4-y vypusk), In the Back of the Classroom #4, Viimases pingis 4, На задней парте. 4-й выпуск

Cartoon rating

7.2
Rate 10 votes
6.8 IMDb
Place in the rating
Best Animated Films 
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Na zadney parte (4-y vypusk)

Na zadney parte (tretiy vypusk)
Na zadney parte (tretiy vypusk) Animation
1984, USSR
7.0
Na zadney parte (2-y vypusk)
Na zadney parte (2-y vypusk) Animation
1980, USSR
7.0
Na zadney parte
Na zadney parte Animation, Family
1978, USSR
7.0
V poiskakh Oluen
V poiskakh Oluen Animation
1990, USSR
6.0
Shkatulka s sekretom
Shkatulka s sekretom Animation
1976, USSR
6.0
Priklyuchenie na plotu
Priklyuchenie na plotu Animation
1981, USSR
6.0
Troye na ostrove
Troye na ostrove Animation
1986, USSR
6.0
Pilyulya
Pilyulya Animation
1983, USSR
5.0
Pustomelya
Pustomelya Animation
1980, USSR
6.0
Peremenka № 3
Peremenka № 3 Animation
1984, USSR
5.0
Nochnoy tsvetok
Nochnoy tsvetok Animation
1984, USSR
6.0
Propal Petya-petushok
Propal Petya-petushok Animation
1985, USSR
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more