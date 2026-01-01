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Poster of Sestritsa Alyonushka i bratets Ivanushka
7.5
Kinoafisha Films Sestritsa Alyonushka i bratets Ivanushka
7.5

Sestritsa Alyonushka i bratets Ivanushka

, 1953
Sestritsa Alyonushka i bratets Ivanushka
USSR / Animation / 18+
Poster of Sestritsa Alyonushka i bratets Ivanushka
7.5

Cast

Boris Andreyev
Boris Andreyev
Mariya Babanova
Vera Orlova
Anatoliy Papanov
Anatoliy Papanov
Georgy Vitsin
Georgy Vitsin
Aleksey Konsovsky
Aleksey Konsovsky
The Good Fellow
Roza Makagonova
Alyonushka
Vera Popova
Ivanushka
S. Rozenblyum
Baba-Yaga
Nina Zorskaya
Nina Zorskaya
The Mouse
Anastasiya Zueva
Anastasiya Zueva
Narrator
Director Olga Khodataeva
Writer Vladimir Danilov
Composer Anatoliy Aleksandrov
Cast and Crew

Animated film details

Country USSR
Runtime 11 minutes
Production year 1953
World premiere 31 January 1953
Release date
31 January 1953 Russia 6+
Production Soyuzmultfilm
Also known as
Sestritsa Alyonushka i bratets Ivanushka, Sister Alenushka and Brother Ivanushka, Сестрица Алёнушка и братец Иванушка, Сестриця Оленка і братик Іванко, Sestrica.Alenushka, Сестрица Аленушка и братец Иванушка

Cartoon rating

7.5
Rate 23 votes
7.1 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  1023 In the Animation genre  176 In films of USSR  128 In films of 1953  8
Showtimes Currently, the animated film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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