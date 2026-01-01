Cast
Roza Makagonova
Alyonushka
Cast and Crew
Director
Olga Khodataeva
Writer
Vladimir Danilov
Composer
Anatoliy Aleksandrov
Animated film details
Country
USSR
Runtime
11 minutes
Production year
1953
World premiere
31 January 1953
Release date
|31 January 1953
|Russia
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|6+
Production
Soyuzmultfilm
Also known as
Sestritsa Alyonushka i bratets Ivanushka, Sister Alenushka and Brother Ivanushka, Сестрица Алёнушка и братец Иванушка, Сестриця Оленка і братик Іванко, Sestrica.Alenushka, Сестрица Аленушка и братец Иванушка