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Poster of O chyom ne uznayut tribuny
6.0
Kinoafisha Films O chyom ne uznayut tribuny
6.0

O chyom ne uznayut tribuny

, 1975
O chyom ne uznayut tribuny
USSR / Sport, Drama / 18+
Poster of O chyom ne uznayut tribuny
6.0

Cast

Viktor Bunakov
Eduard Duganov (segment "Alyoshkino znakomstvo")
Ivan I. Krasko
Ivan I. Krasko
Vasiliy Malakhov (segment "Telegramma")
Viktor Smirnov
Mikhail Buritskiy (segment "Telegramma")
Yuriy Sarantsev
Yuriy Sarantsev
Semyon Ivanovich Svirin (segment "Telegramma")
Dmitriy Proshletsov
Alyosha Sokolov (segment "Alyoshkino znakomstvo")
Nina Zotkina
Mayya (segment "Alyoshkino znakomstvo")
Yuriy Duvanov
Yuriy Duvanov
Boris Maleynov (segment "Pobeda prisuzhdayetsya...")
Yuriy Katin-Yartsev
Yuriy Katin-Yartsev
Nikolay Nikolayevich (segment "Pobeda prisuzhdayetsya...")
Lev Lyubetskiy
Mikhail Davydovich (segment "Pobeda prisuzhdayetsya...")
Yuriy Potyomkin
Arkadiy (segment "Pobeda prisuzhdayetsya...")
Director Yakov Bazelyan
Writer Yuri Trifonov
Composer Rafail Khozak
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 16 minutes
Production year 1975
World premiere 1 January 1975
Release date
1 January 1975 USSR
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
O chyom ne uznayut tribuny, О чём не узнают трибуны

Film rating

6.0
Rate 11 votes
5.8 IMDb
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