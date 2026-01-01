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O chyom ne uznayut tribuny
6.0
O chyom ne uznayut tribuny
, 1975
O chyom ne uznayut tribuny
USSR / Sport, Drama / 18+
About
Showtimes
Stills
Cast & Crew
Posters
6.0
Cast
Viktor Bunakov
Eduard Duganov (segment "Alyoshkino znakomstvo")
Ivan I. Krasko
Vasiliy Malakhov (segment "Telegramma")
Viktor Smirnov
Mikhail Buritskiy (segment "Telegramma")
Yuriy Sarantsev
Semyon Ivanovich Svirin (segment "Telegramma")
Dmitriy Proshletsov
Alyosha Sokolov (segment "Alyoshkino znakomstvo")
Nina Zotkina
Mayya (segment "Alyoshkino znakomstvo")
Yuriy Duvanov
Boris Maleynov (segment "Pobeda prisuzhdayetsya...")
Yuriy Katin-Yartsev
Nikolay Nikolayevich (segment "Pobeda prisuzhdayetsya...")
Lev Lyubetskiy
Mikhail Davydovich (segment "Pobeda prisuzhdayetsya...")
Yuriy Potyomkin
Arkadiy (segment "Pobeda prisuzhdayetsya...")
Director
Yakov Bazelyan
Writer
Yuri Trifonov
Composer
Rafail Khozak
Cast and Crew
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 16 minutes
Production year
1975
World premiere
1 January 1975
Release date
1 January 1975
USSR
Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
O chyom ne uznayut tribuny, О чём не узнают трибуны
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Film rating
6.0
Rate
11
votes
5.8
IMDb
Stills
Showtimes
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