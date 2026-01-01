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Poster of Flying with an astronaut
7.0
Kinoafisha Films Flying with an astronaut
7.0

Flying with an astronaut

, 1980
Flying with an astronaut
USSR / Romantic / 18+
Poster of Flying with an astronaut
7.0

Cast

Valeri Shalnykh
Brusnichkin
Tatyana Yegorova
Lyuba
Nikolay Glinskiy
Igor
Natalya Yegorova
Natalya Yegorova
Marina
Mikhail Brylkin
Predsedatel kolkhoza
Leonid Markov
Leonid Markov
Nachalnik militsii
Alla Meshcheryakova
Alla Meshcheryakova
maty Brusnichkina
Anatoli Gorbenko
otets Brusnichkina
Ivan Yekaterinichev
Zavedoyyushchiy fermoy
Igor Kashintsev
Predstavitel stroytresta
Director Gennadiy Vasilev
Writer Valentin Chernykh
Composer Aleksey Rybnikov
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 18 minutes
Production year 1980
World premiere 1 October 1980
Release date
1 October 1980 USSR
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Polyot s kosmonavtom, Полёт с космонавтом, Repülés az űrhajóssal, Slalom in den Kosmos

Film rating

7.0
Rate 10 votes
6.9 IMDb
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