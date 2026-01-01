Cast
Valeri Shalnykh
Brusnichkin
Mikhail Brylkin
Predsedatel kolkhoza
Anatoli Gorbenko
otets Brusnichkina
Ivan Yekaterinichev
Zavedoyyushchiy fermoy
Igor Kashintsev
Predstavitel stroytresta
Cast and Crew
Director
Gennadiy Vasilev
Writer
Valentin Chernykh
Composer
Aleksey Rybnikov
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 18 minutes
Production year
1980
World premiere
1 October 1980
Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Polyot s kosmonavtom, Полёт с космонавтом, Repülés az űrhajóssal, Slalom in den Kosmos