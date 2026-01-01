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6.9
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Velikiy ukrotitel
6.9
Velikiy ukrotitel
, 1974
Velikiy ukrotitel
USSR / Family / 18+
About
Showtimes
Stills
Cast & Crew
Posters
6.9
Cast
Sergey Filippov
dyadya Misha
Albert Filozov
Saveliy Kulikov
Vasili Merkuryev
Vasilyev Vasilyevich
Lyubov Rumyantseva
Yelena Vasilyevna
Marianna Strizhenova
maty Yeleny
Rostislav Shmyryov
kloun Vasya
Arnold Pomazan
Kloun ivan
Baadur Tsuladze
Zaur Zubarovich - direktor tsirka
Antonina Maksimova
maty Saveliya
Mikhail Zharkovsky
Direktor zooparka
Director
Georgi Ovcharenko
Writer
Ivan Mendzheritskiy
,
Galina Pchelyakova
Composer
Oleg Khromushin
Cast and Crew
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 12 minutes
Production year
1974
World premiere
25 December 1974
Release date
25 December 1974
Russia
0+
25 December 1974
USSR
Production
Belarusfilm
Also known as
Velikiy ukrotitel, A nagy állatszelidítő, Der große Tierbändiger, The Great Tamer, Великий укротитель, Вялікі утаймавальнік
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Film rating
6.9
Rate
10
votes
6.8
IMDb
Stills
Showtimes
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