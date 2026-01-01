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Poster of Velikiy ukrotitel
6.9
Kinoafisha Films Velikiy ukrotitel
6.9

Velikiy ukrotitel

, 1974
Velikiy ukrotitel
USSR / Family / 18+
Poster of Velikiy ukrotitel
6.9

Cast

Sergey Filippov
Sergey Filippov
dyadya Misha
Albert Filozov
Albert Filozov
Saveliy Kulikov
Vasili Merkuryev
Vasili Merkuryev
Vasilyev Vasilyevich
Lyubov Rumyantseva
Lyubov Rumyantseva
Yelena Vasilyevna
Marianna Strizhenova
maty Yeleny
Rostislav Shmyryov
kloun Vasya
Arnold Pomazan
Kloun ivan
Baadur Tsuladze
Zaur Zubarovich - direktor tsirka
Antonina Maksimova
maty Saveliya
Mikhail Zharkovsky
Direktor zooparka
Director Georgi Ovcharenko
Writer Ivan Mendzheritskiy, Galina Pchelyakova
Composer Oleg Khromushin
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 12 minutes
Production year 1974
World premiere 25 December 1974
Release date
25 December 1974 Russia 0+
25 December 1974 USSR
Production Belarusfilm
Also known as
Velikiy ukrotitel, A nagy állatszelidítő, Der große Tierbändiger, The Great Tamer, Великий укротитель, Вялікі утаймавальнік

Film rating

6.9
Rate 10 votes
6.8 IMDb
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