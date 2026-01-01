Cast
Yevgeniy Titov
Lyosha 'Seryy' Yeryomin
Tatyana Stepanchenko
Irka - zhena Alfimova
Mariya Skvortsova
babushka Lukashova
Sergey Barabanshchikov
Uchitel fizkultury
Cast and Crew
Director
Mark Osepyan
Writer
Yuri Chernyakov, Eduard Volodarsky
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 37 minutes
Production year
1989
World premiere
22 August 1989
Release date
|22 August 1989
|Russia
|
|12+
Production
Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Steklyannyy labirint, Glass Labyrinth, Стеклянный лабиринт