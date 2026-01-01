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Poster of Steklyannyy labirint
6.6
Kinoafisha Films Steklyannyy labirint
6.6

Steklyannyy labirint

, 1989
Steklyannyy labirint
USSR / Drama / 18+
Poster of Steklyannyy labirint
6.6

Cast

Valeriy Troshin
Boris Shuvalov
Sergey 'Bonifatsiy' Fomin
Pyotr Velyaminov
Pyotr Velyaminov
dyadya Volodya
Gennady Sayfulin
Alfimov
Oleg Fomin
Oleg Fomin
Sasha Lukashov
Yevgeniy Titov
Lyosha 'Seryy' Yeryomin
Tatyana Stepanchenko
Irka - zhena Alfimova
Mariya Skvortsova
babushka Lukashova
Marina Yakovleva
Marina Yakovleva
Nadka
Vadim Kirilenko
Ryzhiy
Sergey Barabanshchikov
Uchitel fizkultury
Director Mark Osepyan
Writer Yuri Chernyakov, Eduard Volodarsky
Composer Andrey Makarevich, Viktor Babushkin
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 1989
World premiere 22 August 1989
Release date
22 August 1989 Russia 12+
Production Kinostudiya imeni M. Gorkogo
Also known as
Steklyannyy labirint, Glass Labyrinth, Стеклянный лабиринт

Film rating

6.6
Rate 10 votes
6.3 IMDb
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