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Film rating
5.2
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5IMDb
Quotes
Mrs. EganWhat do you WANT?
JustinI want
[points at her glass eye]
JustinTHAT!
ShowtimesCurrently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.