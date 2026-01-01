Also known as

Midnight Ride, El justiciero, Cacería de medianoche, Éjféli stoppos, In den Klauen des Frauenmörders, Keskiyön pako, Midnight Ride - Die Jagd auf den Highwaykiller, Midnight Ride - Senza possibilità di fuga, Nocna eskapada, Nocna przejażdżka, Pánico en el asfalto, Psicopata na Noite, Pulnocní jízda, Senza possibilità di fuga, Sulla strada, a mezzanotte, Terreur sur l'asphalte, Uma Carona para o Inferno, Κούρσα θανάτου, Ночной попутчик, Среднощен стопаджия, Fuga disperata

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