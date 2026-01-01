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Poster of Midnight Ride
5.2
Kinoafisha Films Midnight Ride
5.2

Midnight Ride

, 1990
Midnight Ride
USA / Horror, Thriller, Action / 18+
Poster of Midnight Ride
5.2

Cast

Mark Hamill
Mark Hamill
Justin Mckay
Robert Mitchum
Dr. Hardy
Michael Dudikoff
Lawson
Savina Gersak
Lara
Pamela Ludwig
Rental Agent
Timothy Brown
Jordan
Lezlie Deane
Joan
Steve Ingrassia
Man with Joan
Cynthia Szigeti
Mrs. Egan
DeeDee Rescher
Receptionist
Director Bob Braver
Writer Russell V. Manzatt, Bob Braver
Composer Carlo Maria Cordio
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 1990
World premiere 20 July 1990
Release date
20 July 1990 USA
MPAA R
Production Cannon Pictures Inc.
Also known as
Midnight Ride, El justiciero, Cacería de medianoche, Éjféli stoppos, In den Klauen des Frauenmörders, Keskiyön pako, Midnight Ride - Die Jagd auf den Highwaykiller, Midnight Ride - Senza possibilità di fuga, Nocna eskapada, Nocna przejażdżka, Pánico en el asfalto, Psicopata na Noite, Pulnocní jízda, Senza possibilità di fuga, Sulla strada, a mezzanotte, Terreur sur l'asphalte, Uma Carona para o Inferno, Κούρσα θανάτου, Ночной попутчик, Среднощен стопаджия, Fuga disperata

Film rating

5.2
Rate 10 votes
5 IMDb
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