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Poster of Lyubov Avrory
Kinoafisha Films Lyubov Avrory

Lyubov Avrory

, 2007
Lyubov Avrory
Ukraine / Comedy, Romantic / 18+
Poster of Lyubov Avrory

Cast

Maksim Averin
Maksim Averin
Ivan Vasilev
Egor Druzhinin
Egor Druzhinin
Mikhail Vasserbaum
Irina Rakshina
Irina Rakshina
Natalya Shcherbakova
Natalya Shcherbakova
Irina Rakhmanova
Irina Rakhmanova
Anna Lutseva
Anna Lutseva
Director German Dyukarev
Writer Irena Kremnetskaya
Cast and Crew

Film details

Country Ukraine
Runtime 1 hour 29 minutes
Production year 2007
Production Film.ua, Kinokompaniya Shpil
Also known as
Lyubov Avrory, Любовь Авроры

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