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Poster of Chudesa v Reshetove
5.0
Kinoafisha Films Chudesa v Reshetove
5.0

Chudesa v Reshetove

, 2004
Chudesa v Reshetove
Russia / Comedy, Fantasy / 18+
Poster of Chudesa v Reshetove
5.0

Cast

Aleksey Makarov
Aleksey Makarov
Ivan
Aleksey Panin
Aleksey Panin
Petr
Vladimir Dolinskiy
Vladimir Dolinskiy
Nodar Mgaloblishvili
Nodar Mgaloblishvili
Konstantin K. Bessmertnykh
Mariya Glazkova
Vasilisa, the Sorceress
Anna Bytschkowa
Tatyana Arntgolts
Tatyana Arntgolts
Inka, the Mermaid
Vyacheslav Shalevich
Vyacheslav Shalevich
Olga Tumaykina
Olga Tumaykina
Belkina
Aleksandr Chislov
Aleksandr Chislov
Olga Khokhlova
Olga Khokhlova
Aleksandra Revenko
Aleksandra Revenko
Director Mikhail Levitin
Writer Mikhail Levitin, Sergey Skvortsov
Composer Vladimir Davydenko
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 38 minutes
Production year 2004
Production Federalnoe Agentstvo po Kulture i Kinematografii, Feniks-Film, Lyukfilm
Also known as
Chudesa v Reshetove, Miracles in Reshetov, Чудеса в Решетове

Film rating

5.0
Rate 20 votes
4.9 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  3783 In the Comedy genre  1065 In the Fantasy genre  265 In films of Russia  694 In films of 2004  51
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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