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Poster of Dengi dlya docheri
5.1
Kinoafisha Films Dengi dlya docheri
5.1

Dengi dlya docheri

, 2008
Dengi dlya docheri
Ukraine / Romantic / 18+
Poster of Dengi dlya docheri
5.1

Cast

Mariya Sokova
Andrey Rudenskiy
Andrey Rudenskiy
Tatyana Lyutaeva
Tatyana Lyutaeva
Nina
Timofey Tribuntsev
Timofey Tribuntsev
Aleksandr Stefantsov
Aleksandr Stefantsov
Valeria Kudryavtseva
Valeria Kudryavtseva
Saliy Mykolayovych
Saliy Mykolayovych
Mika Newton
Romana
Director Zaza Buadze
Writer Maria Bek
Cast and Crew

Film details

Country Ukraine
Runtime 1 hour 34 minutes
Production year 2008
Budget $300,000
Production Fresh Production UA
Also known as
Dengi dlya docheri, Money for Daughter, Деньги для дочери

Film rating

5.1
Rate 10 votes
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