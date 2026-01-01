Menu
Русский
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Ya schitayu: raz, dva, tri, chetyre, pyat
5.7
Kinoafisha Films Ya schitayu: raz, dva, tri, chetyre, pyat
5.7

Ya schitayu: raz, dva, tri, chetyre, pyat

, 2007
Ukraine / Comedy, Romantic / 18+
Poster of Ya schitayu: raz, dva, tri, chetyre, pyat
5.7

Cast

Alyona Babenko
Alyona Babenko
Sergey Makovetsky
Sergey Makovetsky
Elena Panova
Elena Panova
Lyudmila Smorodina
Lyudmila Smorodina
Director Lidiya Kazberova
Cast and Crew

Film details

Country Ukraine
Runtime 1 hour 32 minutes
Production year 2007

Film rating

5.7
Rate 10 votes
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Similar films for Ya schitayu: raz, dva, tri, chetyre, pyat

Syurpriz
Syurpriz Romantic
2008, Ukraine
5.0
Disloyality
Disloyality Comedy
2006, Russia
5.0
Novogodniy detektiv
Novogodniy detektiv Comedy
2010, Russia
4.0
Lyubovniki
Lyubovniki Comedy, Romantic
2022, Russia
6.0
Khishchniki
Khishchniki Comedy
2020, Russia
6.0
Eternal Homecoming
Eternal Homecoming Comedy, Romantic
2012, Ukraine
5.0
Holiday
Holiday Comedy
2018, Russia
6.0
Chertovo koleso
Chertovo koleso Romantic
2007, Russia
5.0
O chyom eshchyo govoryat muzhchiny
O chyom eshchyo govoryat muzhchiny Comedy
2011, Russia
6.0
Pechen, ili Istoriya odnogo startapa
Pechen, ili Istoriya odnogo startapa Comedy
2019, Russia
4.0
Na more!
Na more! Comedy
2009, Russia
6.0
Proshchanie Romantic
2013, Russia
6.0
Michael
Michael
2026, USA, Biography, Drama, Music, History
Toy Story 5
Toy Story 5
2026, USA, Adventure, Animation, Comedy, Fantasy, Family, Drama
Kholop 3
Kholop 3
2026, Russia, Comedy, Adventure
Ded Fomich
Ded Fomich
2026, Russia, Comedy
The Backrooms
The Backrooms
2026, USA, Horror, Sci-Fi
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
Tri bogatyrya. Ni dnya bez podviga 3
2026, Russia, Animation
Papa, kupi pyosika
Papa, kupi pyosika
2026, Russia, Animation, Family
Obsession
Obsession
2025, USA, Horror
Raspakovka
Raspakovka
2026, Russia, Comedy
Kassa nevest
Kassa nevest
2026, Russia, Romantic, Comedy
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
Kill Bill: The Whole Bloody Affair
2006, USA, Action, Crime, Thriller
Scary Movie 6
Scary Movie 6
2026, USA, Comedy, Horror
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more