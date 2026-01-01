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Poster of Prityazhenie
6.1
Kinoafisha Films Prityazhenie
6.1

Prityazhenie

, 2009
Prityazhenie
Ukraine / Thriller, Romantic / 18+
Poster of Prityazhenie
6.1

Cast

Olga Krasko
Olga Krasko
Valentin Gaft
Valentin Gaft
Olesia Zhurakivska
Olesia Zhurakivska
Sergey Romanyuk
Radmyla Shchoholeva
Radmyla Shchoholeva
Konstantin Vorobyov
Konstantin Vorobyov
Oleksandr Kobzar
Oleksandr Kobzar
Nina Antonova
Nina Antonova
Babushka na ostanovke
Director Anton Azarov
Writer Vadim Vyatkin
Cast and Crew

Film details

Country Ukraine
Runtime 1 hour 37 minutes
Production year 2009
Production Film.ua
Also known as
Prityazhenie, Притяжение, Тяжіння

Film rating

6.1
Rate 10 votes
5.9 IMDb
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