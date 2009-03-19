Cast
Martin Cooke
SBC TV journalist
Adgur Dzheniya
Viktor Andreyevich
Chris Karle
American Consular Official
Cast and Crew
Writer
Denis Rodimin, Stanislav Dovzhik, Aleksey Kublitskiy, Nikolay Popov
Composer
Flosi Bjarnason, Ivan Titov
Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 28 minutes
Production year
2009
World premiere
19 March 2009
Release date
|19 March 2009
|Russia
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|16+
|29 March 2009
|USA
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Production
Red Square Studio, Valio Production
Also known as
Olimpius Inferno, Олимпиус Инферно