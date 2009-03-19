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Poster of Olympus Inferno
5.6
Kinoafisha Films Olympus Inferno
5.6

Olympus Inferno

, 2009
Olympius Inferno
Russia / Action, Drama / 18+
Poster of Olympus Inferno
5.6

Cast

Polina Filonenko
Polina Filonenko
Zhenya
Vadim Tsallati
Vadim Tsallati
Henry David
Henry David
Michael Oraya
Sabina Akhmedova
Sabina Akhmedova
Jessica
Martin Cook
Journalist
Martin Cooke
SBC TV journalist
Adgur Dzheniya
Viktor Andreyevich
Piter Elad
Captain Adams
Anatoliy Fokht
Operator
Artur Gurgenyan
Gabo
Chris Karle
American Consular Official
Director Igor Voloshin
Writer Denis Rodimin, Stanislav Dovzhik, Aleksey Kublitskiy, Nikolay Popov
Composer Flosi Bjarnason, Ivan Titov
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2009
World premiere 19 March 2009
Release date
19 March 2009 Russia 16+
29 March 2009 USA
Production Red Square Studio, Valio Production
Also known as
Olimpius Inferno, Олимпиус Инферно

Film rating

5.6
Rate 10 votes
4.9 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Updated 12 November 2020
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