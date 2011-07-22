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Poster of Poolboy: Drowning Out the Fury
4.4
Kinoafisha Films Poolboy: Drowning Out the Fury
4.4

Poolboy: Drowning Out the Fury

, 2011
Poolboy: Drowning Out the Fury
USA / Comedy / 18+
Poster of Poolboy: Drowning Out the Fury
4.4

Cast

Ross Patterson
Saint James St. James
Danny Trejo
Danny Trejo
Caesar
Jason Mewes
Jason Mewes
Doug
Kevin Sorbo
Kevin Sorbo
Poolboy
Edi Patterson
Edi Patterson
Peters
Bryan Callen
Eduardo
Mark Curry
Captain O'Malley
Robert LaSardo
Spider
Alanna Ubach
Alanna Ubach
Karen
Cherise Bangs
Hot Hostess
Director Garrett Brawith
Writer Ross Patterson
Composer Peter Bateman, Shay Raviv
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2011
World premiere 22 July 2011
Release date
9 December 2011 Germany
22 July 2011 USA
MPAA R
Production A Common Thread, Street Justice Films
Also known as
Poolboy: Drowning Out the Fury, Basseinipuhastaja, Poolboy, Пулбой: Спасайся кто может, Пулбой: Тамуючи лють, 泳池杀人狂

Film rating

4.4
Rate 10 votes
4.5 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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