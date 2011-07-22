Cast
Ross Patterson
Saint James St. James
Mark Curry
Captain O'Malley
Cherise Bangs
Hot Hostess
Cast and Crew
Director
Garrett Brawith
Writer
Ross Patterson
Composer
Peter Bateman, Shay Raviv
Film details
Country
USA
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
2011
World premiere
22 July 2011
Release date
|9 December 2011
|Germany
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|22 July 2011
|USA
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MPAA
R
Production
A Common Thread, Street Justice Films
Also known as
Poolboy: Drowning Out the Fury, Basseinipuhastaja, Poolboy, Пулбой: Спасайся кто может, Пулбой: Тамуючи лють, 泳池杀人狂