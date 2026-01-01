Menu
Kinoafisha Films The Cave The Cave Awards

Awards and nominations of The Cave 2019

Academy Awards, USA 2020 Academy Awards, USA 2020
Best Documentary Feature
Nominee
Primetime Emmy Awards 2020 Primetime Emmy Awards 2020
Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Winner
Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Winner
Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
Winner
Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Nominee
 Outstanding Writing for a Nonfiction Program
Nominee
 Outstanding Writing for a Nonfiction Program
Nominee
Toronto International Film Festival 2019 Toronto International Film Festival 2019
Documentary
Winner
