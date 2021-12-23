Menu
Рейтинги
7.5 IMDb Rating: 6.7
Rate
5 posters
Kinoafisha Films Superheroes

Superheroes

Supereroi 18+
Напомним о выходе в прокат
Superheroes - trailer in russian
Superheroes  trailer in russian
Country Italy
Runtime 2 hours 1 minute
Production year 2021
Online premiere 28 July 2022
World premiere 23 December 2021
Release date
5 May 2022 Russia ПРОвзгляд 16+
15 July 2022 Estonia K-12
18 November 2022 Finland K-12
3 August 2022 France
24 March 2022 Hungary
23 December 2021 Italy
16 June 2022 Kazakhstan 16+
15 July 2022 Latvia N12
12 August 2022 Lithuania N
23 December 2021 Netherlands 16
25 February 2022 Norway
24 March 2022 Portugal
29 April 2022 Taiwan
Budget €4,000,000
Worldwide Gross $1,003,098
Production Lotus Production, Medusa Film
Also known as
Supereroi, Superheroes, Супергерои, Amants super-héroïques, Gibborei al Me'Ha'Kha'yim, Kærlighedens superhelte, Kärlekens hjältar, Rakkauden supersankari, Super-Heróis, Superbohaterowie, Supereroi - Una Storia D'Amore, Superhelter, Superherojai, Superjunaki, Superkangelased, Szuperhősök, Una historia de amor italiana, 真愛超能力
Director
Paolo Genovese
Paolo Genovese
Cast
Greta Scarano
Greta Scarano
Jasmine Trinca
Jasmine Trinca
Alessandro Borghi
Alessandro Borghi
Elena Sofia Ricci
Elena Sofia Ricci
Vinicio Marchioni
Vinicio Marchioni
Cast and Crew
Film rating

7.5
Rate 14 votes
6.7 IMDb
Write review
Place in the rating
Best Comedies 
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

gridneva2804 6 May 2022, 17:13
Немного запуталась сначала , но потом поняли без бороды значит молодой . Фильм понравился, каждый может рассмотреть свое виденье
Film Trailers
Superheroes - trailer in russian
Superheroes Trailer in russian
