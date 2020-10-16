Menu
Candyman

Candyman

Candyman 18+
Candyman - trailer
Candyman  trailer
Country USA
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 2021
Online premiere 26 August 2021
World premiere 16 October 2020
Release date
26 August 2021 Russia UPI 18+
26 August 2021 Argentina
26 August 2021 Australia
26 August 2021 Austria
26 August 2021 Belarus
25 August 2021 Belgium
26 August 2021 Brazil
27 August 2021 Bulgaria
27 August 2021 Canada
26 August 2021 Croatia
26 August 2021 Czechia
26 August 2021 Denmark
27 August 2021 Estonia
8 October 2021 Finland
29 September 2021 France
26 August 2021 Germany
27 August 2021 Great Britain
26 August 2021 Greece
26 August 2021 Hong Kong
26 August 2021 Hungary
27 August 2021 Iceland
3 September 2021 India
27 August 2021 Ireland
26 August 2021 Italy
15 October 2021 Japan
26 August 2021 Kazakhstan
27 August 2021 Lithuania
26 August 2021 Malaysia
26 August 2021 Mexico
26 August 2021 Netherlands
9 September 2021 New Zealand
3 September 2021 Norway
27 August 2021 Poland
26 August 2021 Portugal
25 August 2021 Romania 15
26 August 2021 Saudi Arabia
23 September 2021 Singapore
26 August 2021 Slovakia
22 September 2021 South Korea
27 August 2021 Spain
27 August 2021 Sweden
27 August 2021 Taiwan, Province of China
27 August 2021 Turkey
27 August 2021 USA
26 August 2021 Ukraine
2 September 2021 Uruguay
16 October 2020 Viet Nam
MPAA R
Budget $25,000,000
Worldwide Gross $77,411,570
Production Universal Pictures, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), BRON Studios
Also known as
Candyman, A Lenda de Candyman, Bitininkas, Candyman: Le spectre maléfique, Kampókéz, Sát Nhân Trong Gương, Şeker Adam'ın Laneti, Кендимен, Кендімен, Кэндимен, كاندي مان, कैंडीमैन, 캔디맨, キャンディマン, 糖果人, 糖魔怪客
Director
Nia DaCosta
Nia DaCosta
Cast
Yahya Abdul-Mateen II
Yahya Abdul-Mateen II
Teyonah Parris
Teyonah Parris
Tony Todd
Tony Todd
Colman Domingo
Colman Domingo
Nathan Stewart-Jarrett
Nathan Stewart-Jarrett
Similar films for Candyman
Candyman 6.6
Candyman (1992)
Antebellum 5.7
Antebellum (2020)
Bad Hair 5.6
Bad Hair (2019)
Tsenzor 4.9
Tsenzor (2017)
Tales from the Hood 3 4.9
Tales from the Hood 3 (2020)
Bryan Loves You 2.2
Bryan Loves You (2008)
Minotaur 3.9
Minotaur (2005)
Night of the Living Dead 6.9
Night of the Living Dead (1990)
Us 7.0
Us (2019)
Agoraphobia 4.8
Agoraphobia (2015)
Final Destination 5 6.8
Final Destination 5 (2011)
The Prophecy: Forsaken 4.5
The Prophecy: Forsaken (2005)

Film rating

6.2
Rate 36 votes
5.9 IMDb
Place in the rating
In overall ranking  2943 In the Horror genre  295 In films of USA  1799
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.
Film Reviews
vitaliy.klimov.1989 3 September 2021, 02:41
Фильм на среднячок. На троечку. Из интереса любителям ужастиков посмотреть можно , но перед заклятием или астролом каким нибудь этот фильм сынок .
Dali Dali 29 August 2021, 13:58
Конец не понятный, как обычно! На один раз
Quotes
Detective Lipez Who are you?
Anthony McCoy I am the writing on the walls. I am the sweet smell of blood on the street. The buzz that echoes in the alleyways. They will say I shed innocent blood. You are far from innocent, but they will say you were. That's all that matters.
Candyman - trailer
Candyman Trailer
Candyman - trailer in russian
Candyman Trailer in russian
Stills
