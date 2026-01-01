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Poster of Chistaya pobeda
4.8
Kinoafisha Films Chistaya pobeda
4.8

Chistaya pobeda

, 2012
Chistaya pobeda
Russia / Drama, Sport / 18+
Poster of Chistaya pobeda
4.8

Cast

Elena Yakovleva
Elena Yakovleva
Oleg Zhdanov
Aleksandr Peskov
Aleksandr Peskov
Dmitry Goncharov
Ildar Kuyanchiyev
Actor
Vladimir Niskov
Director Giorgi Shengelaia, Georgy Shengeliya
Writer Georgy Shengeliya
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 47 minutes
Production year 2012
Also known as
Chistaya pobeda, Чистая победа

Film rating

4.8
Rate 11 votes
4.6 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
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